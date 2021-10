Google confirma evento de lançamento do Pixel 6 em 19 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou oficialmente que seus próximos smartphones, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , serão anunciados em 19 de outubro no Pixel Fall Launch do Google.

Nos últimos anos - 2020 sendo uma pequena exceção - o Google teve um lançamento em outubro, onde exibiu seus dispositivos de hardware. É aqui que os telefones Pixel são tradicionalmente revelados, ao lado de uma série de outras tecnologias e, às vezes, outro hardware.

Ao contrário da Apple, onde o sigilo é fundamental antes do lançamento de qualquer novo produto, o Google é um pouco mais laissez-faire sobre a coisa toda.

A empresa se apresentou e confirmou uma série de especificações e detalhes anteriormente e não parece ficar perturbada por vazamentos - em vez disso, confirmou alguns rumores - incluindo o anúncio de que o telefone estaria rodando no Tensor , seu chip desenvolvido localmente.

Isso significa que sabemos muito mais sobre a aparência do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro do que saberíamos sobre os lançamentos de outros dispositivos, mas ainda há muito a aprender.

Há muito tempo, o Google adota a abordagem de que a IA e o aprendizado de máquina desempenham um grande papel na evolução dos dispositivos, em vez de apenas do hardware, e não há onde isso seja mais aparente do que nas câmeras.

Os avanços fotográficos recentes dependem da fotografia computacional em vez do hardware - pense no Modo Noturno ou no Modo Retrato - permitindo que o Google retroceda os avanços para dispositivos muito mais antigos, algo que outros fabricantes podem relutar em fazer.

Isso significa que, apesar de todos nós sabermos como são esses telefones Pixel, nem todos sabemos o que eles farão e quais recursos de IA inteligentes o Google pode anunciar.

O evento está marcado para 19 de outubro e acontecerá às 10h, horário do Pacífico, ou seja, às 18h, horário do Reino Unido. Nos vemos lá!