Será essa a aparência do smartphone Pixel dobrável?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pixel 6 do Google ainda está para ser lançado e, no entanto, vários rumores surgiram no ano passado alegando que a subsidiária da Alphabet está trabalhando em um modelo dobrável sob a bandeira Pixel.

Apesar de não haver quase nenhuma evidência direta além dos pedidos de patente - que a história nos diz que é um árbitro infundado para determinar se uma empresa está realmente trabalhando em uma peça de tecnologia ou não - continua a se espalhar a notícia de que podemos ver o lançamento da primeira geração dobrável já no final de 2021.

Nossa prova mais decisiva vem de codinomes localizados no código-fonte do Android , que parecem fazer referência a modelos de dispositivos que os especialistas só podem atribuir a um dobrável não lançado.

Considerando que o final do ano está se aproximando rapidamente e o Google ainda não revelou a data oficial de venda do próximo Pixel, a empresa anunciar um smartphone dobrável de forma surpresa no evento principal do Pixel 6 certamente o tornaria o choque tecnológico do ano para o consumidor.

Novas renderizações do artista conceitual Waqar Khan agora nos dão nossa primeira visão do que pode vir.

Projetado de forma semelhante ao Galaxy Z Fold 3 em vez do ostensivamente mais popular Flip 3, o fictício Pixel dobrável mede 7,6 polegadas quando aberto e apresenta uma tela estreita, mas de tamanho normal, na frente quando fechado.

Ele compartilha o novo sistema de módulo de câmera idêntico que o Google tem anunciado com tanta ousadia desde que confirmou a existência do Pixel 6 em agosto e abriga dois recortes de câmera frontais perfurados na tela frontal e na unidade interna maior.

Aqui está uma olhada nas renderizações.

Quanto ao preço, ainda não há nenhuma indicação oficial do que esperar, mas se os outros smartphones dobráveis no mercado são alguma indicação, não espere que eles sejam vendidos por menos de $ 1.600 / £ 1.500.

E, por fim, se você estiver interessado em conferir a cobertura do Pixel 6 do Pocket-lint, clique aqui .

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 4 Maio 2021 Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer