Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou hoje em seu Android Developer Blog que o sistema operacional mais recente da empresa, o Android 12 , terá sua fonte enviada para o Android Open Source Project (AOSP), o que significa que é considerado oficialmente lançado publicamente a partir de hoje.

O Android 12 está disponível desde maio, mas você precisaria de um Pixel 3 ou mais recente para experimentá-lo usando o programa Android Beta .

Quanto a quando os primeiros dispositivos receberão a atualização, o Google diz que os smartphones Pixel qualificados verão o Android 12 "nas próximas semanas", com modelos emblemáticos da linha Galaxy da Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo e Xiaomi planejados para o final de 2021 .

O Android 12 é lançado com uma série de novos recursos importantes, incluindo uma das mais drásticas revisões visuais da IU do Android em anos. O Google o chama de Material You, e é uma nova linguagem de design que a empresa espera que funcione como modelo para todos os novos designs de aplicativos Android no futuro.

Também há grandes mudanças no sistema de notificação, design de widget e controles de privacidade com indicadores de câmera e microfone, o que traz um pequeno pedaço do iOS para a versão mais recente do Android.

O Pocket-lint gerou um resumo completo de todos os novos recursos disponíveis no Android 12, que você pode ler aqui .