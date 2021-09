Vazamento de preços e data de lançamento do Google Pixel 6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 6 e 6 Pro vazaram extensivamente nos últimos meses com o próprio Google até mesmo entrando em ação ao liberar imagens oficiais da parte traseira dos telefones, junto com detalhes do chipset interno e vídeos teaser também.

O último vazamento nos diz quanto podemos esperar pagar pelos próximos telefones carro-chefe do Google, além de apoiar rumores anteriores de quando podemos esperar o lançamento dos dispositivos.

De acordo com YouTuber Brandon Lee (@thisistechtoday), via Gadgets 360 , o Google Pixel 6 está custando € 649, o que custa cerca de £ 555 no Reino Unido e cerca de US $ 770 nos EUA. O Google Pixel 6 Pro , entretanto, custa cerca de € 899, o que é cerca de £ 770 no Reino Unido e cerca de US $ 1065 nos EUA.

Lee também disse que suas fontes afirmaram que o Pixel 6 regular virá em opções de cores Carbon e Fog, embora não tenha mencionado os nomes das cores para o modelo Pro.

Em termos de data de lançamento, 19 de outubro apareceu novamente com base nas fontes de Lee, com uma data de venda de 28 de outubro. Nada oficial foi confirmado ainda, embora esta data já tenha sido mencionada várias vezes em várias fontes.

