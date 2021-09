Recursos da câmera do Google Pixel 6 detalhados no vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google deve anunciar o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro em algum momento de outubro e, embora a empresa já tenha provado oficialmente vários elementos dos dispositivos, um vazamento recente está oferecendo mais informações sobre os recursos da câmera.

Um relatório sobre XDA Developers oferece algumas informações com base em uma versão interna não lançada do aplicativo Câmera do Google, junto com informações e insights de uma fonte não identificada.

De acordo com o relatório, o Google Pixel 6 Pro poderia ter uma câmera frontal ultra grande angular que poderia oferecer dois níveis de zoom predefinidos de 0,7X e 1,0X.

Uma série de outras características da câmera também foram detalhadas no relatório, incluindo algo chamado "suíço", que se diz estar ligado a um recurso chamado "borracha mágica". Embora não esteja claro o que o recurso faz ainda, há especulações de que ele poderia permitir aos usuários remover objetos ou postar fotos.

Outros recursos mencionados no relatório incluem Face Deblur - que supostamente tira várias imagens do sensor principal e as combina em uma única imagem HDR, enquanto também usa o sensor ultra grande angular para capturar imagens shaper ao mesmo tempo.

Existe um recurso "Motion Blur" que adiciona "efeitos criativos de desfoque às suas fotos", enquanto um recurso "Baby Mode" é especulado para ser capaz de reconhecer automaticamente quando um bebê está brincando e tirar uma foto.

Claro, nada é oficial ainda, então pode ser que alguns desses recursos da câmera não apareçam imediatamente no Pixel 6 - ou é claro. Você pode ler todos os rumores relacionados ao Pixel 6 em nosso recurso separado , e também temos um recurso no Pixel 6 Pro .

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!