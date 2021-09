O vídeo do Pixel 6 Pro mostra um protótipo de hardware

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google já compartilhou imagens do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro , então o conteúdo deste pequeno vídeo que apareceu no Twitter não surpreenderá ninguém.

Bem, pode haver alguma surpresa no fato de que o que parece ser um protótipo de hardware para o próximo Pixel 6 Pro acabou na selva, no que parece ser uma loja, com comentários sugerindo que isso pode ser na Nigéria.

Como um protótipo inédito acabou nesta loja, não sabemos, mas é interessante ver este aparelho chegar a sua vez.

Acho que este pode ser o primeiro vazamento de vídeo de um Google Pixel 6 Pro.



Para sua informação: O logotipo indica que esta é provavelmente uma unidade de teste de produção inicial, o que significa que pode haver algumas diferenças entre o que você vê aqui e o dispositivo de produção real. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 - M. Brandon Lee | ESTA É A TECNOLOGIA HOJE (@thisistechtoday) 21 de setembro de 2021

A grande barra da câmera na parte de trás realmente se destaca, gostamos da cor cinza, embora seja um acabamento bem brilhante. A maioria dos dispositivos recentes do Google são foscos e podemos ver isso como um ímã de impressão digital.

A tela de inicialização do Android 12 pode ser vista, bem como as ligeiras curvas na borda da tela.

Para quem está se perguntando sobre o logotipo na parte traseira do telefone - como diz o pôster no Twitter, essa é uma prática comum. Muitas empresas usam um logotipo diferente em protótipos antes do lançamento e não é a primeira vez que vimos uma reviravolta no logotipo do Google em hardware vazado.

Atualmente não temos uma data para o lançamento do Pixel 6 Pro - muitos estão esperando um evento Made by Google em outubro de 2021.