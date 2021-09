O telefone dobrável do Google, codinome Passport, ainda está a caminho de ser lançado em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Evan Blass - um dos divulgadores mais confiáveis da indústria de telefonia - afirmou que uma fonte confiável confirmou que o Passport - Pixel dobrável do Google - será lançado em 2021.

Ouvi de alguém em quem confio que o Pixel dobrável - codinome: Passaporte, marca de varejo: desconhecido - realmente será lançado antes do final do ano. Aparentemente, eles estão trabalhando neste dispositivo há mais de dois anos, e se o P6 for alguma indicação, vale a pena dar uma olhada. - E (@evleaks) 20 de setembro de 2021

Esse boato circula há muito tempo. Já em agosto de 2020, temos relatórios de um lançamento no quarto trimestre de 2021 de um telefone dobrável do Google. Estamos rastreando esses rumores há algum tempo - embora não tenhamos visto o tipo de vazamento que vimos em outros dispositivos do Google.

Todos nós sabemos que o Google está se preparando para lançar o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , não apenas porque houve muitos vazamentos, mas porque o Google já confirmou bastante sobre esses telefones.

O Google tem, nos últimos anos, feito um movimento sem precedentes de confirmação de detalhes após vazamentos substanciais. Vimos vazamentos de design em que o Google deu um passo à frente e lançou suas próprias imagens, por exemplo, meses antes do lançamento.

A questão é por que o Google faz isso? Certamente mata o ciclo do boato porque se torna um fato, mas também diminui um pouco a antecipação dessa grande revelação.

Mas, neste caso, o Google está revelando detalhes sobre o Pixel 6 mais cedo porque seu evento de hardware se concentrará no Pixel Fold em vez disso?

Isso seria um grande equívoco: conduza seus seguidores pelo caminho em direção a dois telefones interessantes, apenas para revelar algo completamente novo, o Pixel dobrável.

Esta ideia pode agradar a muitas pessoas, o Google puxando um interruptor e isca para todos, mas como o Google vai impedir o vazamento do Passaporte? O Google, até onde podemos ver, viu cada lançamento de hardware vazar antes da grande revelação - então por que um telefone dobrável seria diferente?

Evan Blass tem uma boa reputação quando se trata de revelar detalhes e já vimos várias peças do quebra-cabeça do Passport. Certamente, com o Google buscando uma mudança ousada de direção para o Pixel 6, a expectativa por seu dispositivo dobrável ( ou dispositivos ) será alta.