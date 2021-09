Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o Google já tenha revelado seus próximos telefones Pixel como parte de um teaser oficial, ainda há muito a descobrir sobre eles.

Esperamos vê-los totalmente lançados durante um Made by Google ainda em outubro, mas uma postagem encontrada na versão taiwanesa do FCC, a National Communications Commission (NCC), revelou pelo menos uma especificação interessante - o Pixel 6 Pro finalmente adotará carregamento rápido. Isso mostra que será capaz de carregar 33W com fio.

De acordo com a lista (que foi identificada por XDA Developers ), o telefone suportará as seguintes velocidades de carregamento: 5V / 3A (15W), 9V / 2A (18W), 9V / 3A (27W) e 11V / 3A (33W) .

Isso vem além de um vazamento anterior que sugeria que ele também suportaria carregamento sem fio de 23W .

O XDA também afirma que o carregador com fio de 33 W não vem com o aparelho na caixa. Provavelmente será um extra opcional.

Se for verdade, tudo isso parece um grande avanço para o Google, que anteriormente atingiu o máximo de 18W para seus dispositivos Pixel.

Outras especificações que vazaram no passado recente incluem uma taxa de atualização de 120 Hz para a tela do Pro, uma resolução Quad HD (3120 x 1400) e uma bateria de 5.000 mAh.

Traremos mais informações em breve, incluindo informações sobre o possível evento Made by Google, uma vez anunciado formalmente.