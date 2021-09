Potencial Pixel dobrável codinome Jumbojack aparece no código

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Detalhes sobre um segundo dispositivo dobrável Pixel foram descobertos nos detalhes para futuras versões do Android, especificamente uma atualização de software de meio ciclo que pode adicionar recursos para telefones dobráveis.

Há muito tempo ouvimos sobre o trabalho do Google em um telefone dobrável sob o codinome Passport . Isso sempre foi pensado para ser um dispositivo semelhante ao Samsung Galaxy Z Fold . Embora tenha havido pouca confirmação, exceto o codinome do Passaporte que aparece de vez em quando, nós construímos uma imagem e tanto desse dispositivo.

O Jumbojack poderia ser um segundo dispositivo dobrável. Com base nos dados coletados pelo 9to5Google, o Jumbojack já apareceu na documentação antes, com o 9to5Google especulando que o nome pode se referir aos cheeseburgers Jack in the Box.

Isso por si só pode ser uma dica de design, com o hambúrguer mais parecido com o Samsung Galaxy Z Flip - então este pode ser um formato diferente do dispositivo Passport que estávamos rastreando anteriormente.

Para obter detalhes no código, sugira que haverá suporte para uma série de posições de tela diferentes, com funcionalidade de tela dividida, algo que a Samsung empurrou em seus telefones dobráveis.

O surgimento de um novo telefone dobrável não deveria ser uma surpresa. As empresas de tecnologia costumam ter uma série de dispositivos experimentais e, com o crescimento dos telefones dobráveis, haverá uma grande variedade de protótipos e dispositivos de referência em circulação - sem nenhuma confirmação de que algum deles será realmente lançado.

Por um lado, o Google pode estar trabalhando em sua linha de dispositivos de lançamento; por outro, pode estar apenas usando uma variedade de dispositivos para refinar o Android para suportar dispositivos vindos de outros fabricantes.

O que sabemos com certeza é que o Google anunciará a família Pixel 6 em breve . Se veremos uma incursão em telefones dobráveis ao mesmo tempo, ainda não se sabe. Para nós, parece improvável - embora um dispositivo dobrável Pixel foi originalmente comentado para uma estreia no Q4 2021, a falta de vazamentos de concreto sugere que isso é improvável.