O Android 12 pode ser lançado em 4 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima grande atualização do sistema operacional para smartphones do Google - Android 12 - está em seu estágio final de beta público e parece que será lançado em 4 de outubro.

De acordo com Mishaal Rahman, editor-chefe do XDA, o Google está planejando lançar o AOSP (Android Open Source Project) para os fabricantes naquele dia, o que sugere que será quando ele poderá ser lançado para o público em geral.

O momento certamente faria sentido, visto que cada versão do beta público foi lançada cerca de um mês após a anterior. E com o quinto e último beta chegando em 8 de setembro, seria um prazo semelhante ao cronograma do verão.

A atualização estável do Android 12 pode ser lançada em 4 de outubro, quando o Google planeja lançar para AOSP. Esta data de lançamento provisória também foi mencionada por um 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0 - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 12 de setembro de 2021

A última versão do Android do Google é, sem dúvida, a maior mudança no Android em anos, apresentando uma interface gráfica extremamente diferente com opções de personalização muito mais profundas e uma nova linguagem de design chamada Material You.

O novo software renovou os widgets, uma opção de tema que ajusta automaticamente as cores com base no papel de parede, um novo modo com uma mão e um painel de controle de privacidade melhor.

Esperava-se que o software público final fosse lançado em algum ponto próximo ao final de setembro, e certamente será o software que virá na próxima série de telefones Pixel 6 quando ela chegar em breve.

Se você está adiando a instalação do beta público em seu telefone Pixel - porque é seu driver diário - tome isso como um lembrete de que o novo software estará chegando para você em breve.