Como usar o novo modo de uma mão do Android 12

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Android 12 vem com uma série de mudanças na interface e na funcionalidade. Um dos mais úteis é o novo modo com uma mão. É muito simples e útil.

Ao contrário de alguma solução anterior com uma mão, que essencialmente reduzia a interface do telefone a uma mini versão no canto, esta tem uma abordagem mais parecida com o iPhone e traz o conteúdo do topo da tela. Basicamente, apenas trazendo os pedaços que são difíceis de alcançar, tornando-os muito mais fáceis de alcançar.

Para saber como usá-lo, basta seguir nosso vídeo ou as instruções escritas abaixo:

Pesquise "modo com uma mão" nas configurações

Ou vá para Configurações> Sistema> Gestos> Modo com uma mão

Agora ative

O primeiro passo para usar isso é encontrar o botão de alternância no menu de configurações. A maneira mais rápida de acessá-lo é pesquisar "Modo com uma mão" no campo de pesquisa na parte superior da tela de configurações. Você também pode encontrá-lo abrindo as configurações, indo para sistema> gestos e tocando em "Modo com uma mão".

Ative o botão ao lado de "Usar modo com uma mão" e, por padrão, quando você desliza para baixo rapidamente próximo à parte inferior da tela, a parte superior da tela é movida para baixo. Dessa forma, seus botões e controles que podem estar na parte superior da tela.

Para sair, basta deslizar de baixo para cima ou tocar no espaço vazio na parte superior da tela. Ou, se você esperar cerca de 8 segundos, ele voltará a funcionar sozinho.

Toque em "Mostrar notificações"

Se você preferir que esta ação abaixe as notificações, você pode selecionar "Mostrar notificações" em vez da opção "Puxar a tela para acessar". Agora, se você deslizar na parte inferior, as notificações e os blocos de configurações rápidas serão exibidos.

Embora você já possa arrastar para baixo na tela inicial para trazer notificações, tê-lo ativo neste modo com uma mão significa que você pode arrastar para baixo as notificações da parte inferior da tela, independentemente do aplicativo em que você está, e isso pode ser útil para tu.

Ative o "Atalho para o modo com uma mão"

Toque no botão na tela para ativar o modo com uma mão

Também existe a opção de usar um atalho diferente para ativar o modo com uma mão. Portanto, volte para a tela do modo com uma mão e alterne o botão na parte inferior ao lado de "Atalho para o modo com uma mão".

Por padrão, ele adiciona um botão de acessibilidade à tela. Parece um polegar pairando sobre um telefone. Agora, quando você tocar nele, ele ativará qualquer recurso de uma mão que você selecionou.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 10 Setembro 2021

Se você tocar no rótulo "Atalho do modo com uma mão", também poderá optar por ativá-lo ao pressionar e segurar os dois botões de volume. No entanto, este é um recurso de acessibilidade e só vale a pena fazer se você precisar que funcione dessa forma. Na verdade, na primeira vez que você tentar ativá-lo, ele irá avisá-lo de que muda algumas das ações padrão dos botões de volume.

Você sabe mais sobre o Android 12 em nosso recurso dedicado que aborda todas as mudanças importantes no novo sistema operacional do Google.