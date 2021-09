O Google lança o teaser do Pixel 6 para lembrá-lo de que o iPhone 13 não é sua única escolha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a Apple tendo definido a data para o lançamento do próximo iPhone, o Google lançou um teaser para o Google Pixel 6 - seu próprio smartphone previsto para ser lançado em outubro.

Enquanto a Apple mantém seus lançamentos futuros um segredo bem guardado, o Google parece gostar de dizer a todos o que esperar, ao mesmo tempo que dá à empresa a chance de se inserir no ciclo de hype do iPhone.

O trailer realmente não nos diz nada de novo, levando a mensagem de que o Pixel 6 não é apenas um smartphone, é um telefone que aprende e se adapta a você.

Esta é uma área em que o Google tem se esforçado muito nos últimos anos, empurrando a inteligência do dispositivo alimentada por aprendizado de máquina e IA, acima do desempenho puro do hardware.

O trailer também pega o estilo que esperamos ver chegar ao Android 12 - que estará no Pixel 6 no lançamento - mas, tendo recentemente confirmado a versão beta final do software móvel, também esperamos o lançamento final do Android 12 em breve, dando a muitos dispositivos Pixel existentes um novo visual.

O trailer também mostra o Tensor , o hardware que foi projetado pelo Google para alimentar o novo telefone.

Isso nos diz algo um pouco mais? A data segunda-feira 13 aparece no vídeo, também há um 9x13 mostrado uma tela de calculadora em uma das fotos também, o que poderia apontar para algo acontecendo em 13 de setembro - o anúncio de um evento Made by Google? O anúncio da data final de lançamento do Android 12?

Isso é tudo especulação, mas lançar este teaser é um lembrete oportuno de que o Google ainda tem um telefone para lançar em 2021.