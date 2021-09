O vazamento do Google Pixel Stand sugere que o Pixel 6 será compatível com carregamento sem fio de 23 W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento de um varejista dos EUA aparentemente confirmou que o próximo Google Pixel 6 será compatível com carregamento sem fio de 23W.

Pegada pela primeira vez pelo Android Police , uma imagem tirada do registro de inventário do varejista faz referência a um "Google Pixel 23W WL Stand".

Naturalmente, isso sugere que o Google está preparando um novo Pixel Stand para o lançamento e, por sua vez, que o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro suportarão os níveis de carregamento sem fio.

Se assim for, isso representaria uma atualização marcante nas velocidades de carregamento anteriores do Pixel Stand, e também um salto das opções rivais da Apple e Samsung. Aqueles que usam um iPhone 12 com o MagSafe da Apple podem alavancar uma saída de carregamento sem fio de 15W, enquanto o novo Samsung Z Series suporta apenas 10W.

Então, depois de liberar os primeiros detalhes sobre seus novos smartphones carro-chefe em agosto, os dispositivos Pixel 6 parecem ser uma proposta ainda mais promissora do que pensamos inicialmente.

Já conhecemos o design aproximado dos telefones, com as imagens oficiais compartilhadas no mês passado confirmando uma configuração de câmera dupla no Pixel 6, com um array triplo salvo para o Pixel 6 Pro. Além disso, os novos dispositivos também terão o novo chip Google Tensor , algo que a empresa observa que ajudará ambos a obter "mais camadas de segurança do que qualquer outro telefone".

Se o carregamento sem fio de 23 W for preciso, isso dará àqueles que estão em dúvida sobre os dispositivos do Google um grande motivo para considerá-los. Até vermos a revelação completa do Google, no entanto - com uma data de lançamento do Pixel 6 em 19 de outubro atualmente rumores - teremos que lidar com esses vazamentos com uma pitada de sal.