O Google Pixel 6 pode ser anunciado em 19 de outubro

(Pocket-lint) - O Google Pixel 6 e o Pixel 6 Pro poderão ser anunciados em 19 de outubro, data prevista para a abertura das pré-encomendas dos aparelhos.

Os detalhes, de acordo com fontes conversando com Front Page Tech, o site do vazador Jon Prosser, sugerem que o varejo geral será aberto para os novos dispositivos em 28 de outubro.

O Google deve anunciar os modelos Pixel 6 e Pixel 6 Pro em um evento Made by Google. O evento anual é geralmente usado para mostrar o próprio hardware do Google, como dispositivos Pixel, Chromecast e dispositivos Nest.

Em 2020, o Google pulou o evento e o ciclo de lançamento não planejou muito bem, mas uma data de 19 de outubro se encaixa na janela de lançamento usual que o Google usa - em 2019 foi realizado em 15 de outubro, em 2018 foi realizado em 9 de outubro, em cada caso, uma terça-feira.

O Google já confirmou detalhes feitos sobre os novos telefones Pixel. Tendo lançado o Pixel 5a 5G nos EUA e no Japão, o Pixel 6 tem maior expectativa como dispositivo carro-chefe para lançamento global.

O grande virador é o design, com uma barra de câmera que se estende na parte de trás do telefone.

O Pixel 6 Pro será o dispositivo maior, com uma câmera tripla, enquanto o Pixel 6 normal terá uma câmera dupla. Você pode ver uma comparação do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro aqui.

O Google também confirmou que o novo dispositivo será movido por seu próprio design de hardware central, conhecido como Google Tensor.

Temos certeza de que haverá muito mais vazamentos antes do dia do lançamento, mas há muito entusiasmo sobre o que parece ser uma mudança de direção para os smartphones do Google .