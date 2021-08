Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima grande atualização do Google para o Android, chamada Android 12, está para acontecer em breve e trará vários novos recursos e melhorias, incluindo um novo sistema de rotação automática que depende de detecção de rosto para funcionar. Embora não seja um recurso alucinante, ainda é muito bom de usar. Veja como.

Com o Android 12, o Google criou uma maneira única de controlar quando sua tela muda automaticamente entre a orientação vertical ou horizontal. Basicamente, em vez de usar o acelerômetro do seu telefone para determinar como você está segurando um dispositivo Android para que ele possa girar sua tela, o Android 12 usará a câmera frontal do seu dispositivo. O software será capaz de ver como seu rosto está posicionado e garantir que a tela esteja perfeitamente alinhada para você.

Quantas vezes você já se deitou, segurando o telefone de lado ou em ângulo, e a tela mudou para paisagem quando, na verdade, você queria o modo retrato? É irritante e, para a maioria das pessoas, faz com que desliguem a rotação automática. Mas como o novo sistema do Android 12 usa detecção de rosto para identificar seu rosto e sua posição - de preferência, é mais preciso descobrir como você está usando e segurando seu dispositivo antes de alternar as rotações.

As etapas abaixo funcionam no Android 12 beta existente em telefones Pixel. Não está claro se ele chegará à versão final do Android 12 para os consumidores, muito menos se funcionará bem com outros dispositivos e aplicativos de terceiros. Fique atento ao nosso guia detalhado sobre o Android 12 para obter as informações mais recentes.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 24 Agosto 2021

No seu dispositivo Android 12 desbloqueado, deslize para baixo duas vezes a partir da parte superior da tela. Toque no ícone Configurações (em forma de engrenagem) no canto do painel Configurações rápidas. Toque em “Exibir”. Role até ver "Girar tela automaticamente" e toque nele. Ative “Usar rotação automática” e “Ativar detecção de rosto”. Isso ativará o novo recurso de rotação automática com detecção de rosto do Android 12. Depois de ativar a detecção de rosto, está tudo pronto.

Saiba como obter o Android 12 beta aqui.