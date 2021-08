Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tem uma longa história de lançamento e, em seguida, abandonando muitos de seus produtos e serviços, e com o recente lançamento do Pixel 5a 5G , a empresa está se mantendo fiel às suas raízes ao anunciar a descontinuação do Pixel 5 e do Pixel 4a 5G menos mais de um ano após suas respectivas revelações.

Em um comunicado fornecido à Digital Trends , o Google diz que, embora o estoque para os dois dispositivos desativados ainda esteja disponível por enquanto, a empresa não tem planos de reabastecer as prateleiras das lojas com eles novamente. Naturalmente, o Google espera que os clientes migrem para o Pixel 5a 5G notavelmente melhorado e mais barato.

"Com nossas previsões atuais, esperamos que a Google Store nos EUA venda Pixel 4a (5G) e Pixel 5 nas próximas semanas após o lançamento do Pixel 5a (5G)", disse um funcionário do Google à Digital Trends.

Poucos dias atrás, cobrimos todas as diferenças entre o Pixel 5, Pixel 4a 5G e o Pixel 5a 5G recém-lançado. Se você estiver interessado em conferir, clique aqui .

Curiosamente, o Google não descontinuará o Pixel 4a padrão com apenas serviço de célula 4G, já que a empresa espera oferecer isso como uma opção de nível de entrada ultra-econômica em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Com os novos Pixel 6 e Pixel 6 Pro previstos para lançamento em outubro, o Google está claramente liberando espaço de estoque para o lançamento do que certamente deve ser o redesenho mais drástico da empresa dentro da série Pixel - pelo menos, antes uma Pixel Fold é revelada , isto é.

Para nossa cobertura completa e informações sobre os próximos Pixel 6 e Pixel 6 Pro, toque aqui.