O Pixel dobrável provavelmente vai atrasar depois de tudo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Poucos dias depois de os rumores parecerem indicar que o Google iria chocar o mundo ao anunciar e lançar um smartphone Pixel dobrável junto com o lançamento dos próximos Pixel 6 e Pixel 6 Pro , um novo relatório agora indica que a empresa provavelmente estará promovendo o data de lançamento até algum dia em 2022. No entanto, o vazamento afirma que isso não descarta a possibilidade de o Google pelo menos visualizar o telefone durante a revelação oficial da série Pixel 6 em outubro.

Atrasar um pouco mais o lançamento do Google não é uma notícia muito irracional.

A Samsung anunciou recentemente sua mais recente linha de smartphones dobráveis na forma do Galaxy Z Flip and Fold 3 e, embora esses sejam, obviamente, a terceira geração da Samsung dentro da série Z, eles são os primeiros modelos a realmente obter uma recepção seriamente positiva da imprensa desde o início, com o Pocket-lint chamando o Z Flip 3 de “o melhor flip phone que vimos até hoje”.

Em outra notícia sobre o Pixel 6, o vazador de 91mobiles Yogesh Brar afirma que fontes do Google dizem que a empresa está testando internamente o suporte de carregamento rápido de 33W para o próximo carro-chefe.

Notavelmente, parece que o recentemente revelado Pixel 5a com 5G será o último smartphone da marca Google a vir com um power brick dentro da caixa, seguindo os passos como a Apple e Samsung já fizeram. No entanto, se a opção de carregamento rápido de 33 W de fato é fornecida como um recurso para o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, você pode ter certeza de que o Google fará o marketing dos tijolos que os acompanham.

