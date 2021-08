O Google atualiza a linha do Pixel com o orçamento do smartphone Pixel 5a 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google lançou outro dispositivo Pixel de baixo custo . Chamado de "Pixel 5a com 5G", é uma continuação do Pixel 4a que estreou no ano passado.

Custa $ 449, tornando-o $ 100 mais caro do que o preço inicial do Pixel 4a (embora agora possa ser encontrado por $ 300 ou menos nos Estados Unidos). Para referência, o dispositivo de orçamento da Apple, o iPhone SE , custa US $ 399. Há também o iPhone 12 mini de US $ 699 da Apple com suporte 5G.

O Pixel 5a oferece conectividade 5G mmWave e sub-6GHz. Ele também vem com uma tela perfurada de 6,3 polegadas com mais espaço na tela do que o Pixel 4a. Outros recursos do Pixel 5a incluem resistência à água IP67, uma configuração de câmera dupla com lentes grande e ultra-grande, uma bateria de 4.620 mAh, 6 GB de RAM e um chip Qualcomm Snapdragon 765G. O Google também está vendendo o Pixel 5a com um adaptador de carregamento rápido de 18 W.

No entanto, o Pixel 5a será o último smartphone Pixel a incluir um carregador (via The Verge ). Isso significa que o próximo Pixel 6 não virá com um. Lembre-se de que a Apple parou de incluir um carregador de 5W com o ‌iPhone‌ no ano passado.

Para mais informações sobre o Pixel 5a, consulte nosso guia detalhado aqui .

Você também pode ver como o Pixel 5a se compara ao Pixel 4a aqui.

