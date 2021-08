Vazamento de componentes do Google Pixel 5a, lançamento em 17 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pixel 5a 5G do Google é relatado como o próximo telefone da empresa, à frente dos confirmados Pixel 6 e 6 Pro , esperados para outubro.

Houve uma série de vazamentos em torno do Pixel 5a 5G, embora o mais recente sugira uma data de lançamento de 17 de agosto e confirme os rumores de design anteriores.

Uma fonte do Android Police compartilhou algumas imagens de componentes do Pixel 5a, alegando ter sido enviado a oficinas antes do lançamento aparentemente iminente. As imagens suportam renderizações vazadas do dispositivo Pixel de médio alcance, mostrando um design semelhante ao Pixel 5 com uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo e um sensor de impressão digital físico.

Android Police

Parece haver um botão liga / desliga com nervuras - que parece a diferença mais notável - e há um espaço para o conector de fone de ouvido. As imagens também sustentam o boato de uma bateria de 4680mAh, que seria a maior bateria até agora em um dispositivo Pixel.

De acordo com a fonte do Android Police, o Pixel 5a 5G tem um acabamento um pouco mais emborrachado do que os dispositivos Pixel anteriores e será lançado em 17 de agosto.

Relatórios anteriores afirmam que o Pixel 5a 5G estará disponível a partir de 26 de agosto nos EUA e no Japão. Diz-se que funciona no Qualcomm Snapdragon 765G com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Diz-se que a câmera traseira é a mesma do Pixel 5 e a tela é Full HD + de 6,4 polegadas com uma câmera furada no canto superior esquerdo.

Por enquanto, nada é oficial, mas 17 de agosto é muito em breve, então se esse boato for verdade, vamos descobrir em breve.