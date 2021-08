Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode ter o choque tecnológico do ano na manga, e uma série de novos relatórios parece adicionar muito mais crédito a essa ideia. De acordo com várias fontes, o Google está planejando anunciar o primeiro smartphone dobrável Pixel da empresa, e isso pode explicar por que a empresa está tão atipicamente ansiosa para exibir a linha Pixel 6 meses antes de seu lançamento.

O analista e especialista em cadeia de suprimentos de exibição, Ross Young, regularmente faz previsões de produtos futuros e, de acordo com AppleTrack, tem uma classificação de precisão 100% perfeita quando se trata de seus rumores. Recentemente, ele twittou que os usuários devem esperar ver um "Pixel Fold" até o final de 2021.

Pixel Fold chegará primeiro no final de 2021 ... - Ross Young (@DSCCRoss) 7 de junho de 2021

Direto ao ponto, certo?

A BGR também observa que rumores vindos de fornecedores coreanos parecem indicar que o Google está encomendando telas OLED e vidro UTG - que é o nome que a Samsung está usando para suas telas flexíveis, como visto no Galaxy Z Fold e Flip 3.

Agora, talvez a evidência mais contundente para corroborar a existência do Pixel Fold venha diretamente do Android 12, já que as referências dentro do código parecem mencionar um dispositivo com um codinome apelidado de "Passaporte", algo que muitos na comunidade do Google acreditam ser um apelido de Pixel dobrável. Para o contexto, acredita-se que Oriole e Raven sejam Pixel 6 e Pixel 6 Pro , enquanto o "Slider" permanece desconhecido. Pixel rolável, alguém?

Oriole, Raven, Passport, "Slider" são 4 entre 5 dispositivos que possuem um modem referido como "g5123b". O modem Samsung Exynos ("shannon") mais recente é o 5123A. Não é possível confirmar o último agora. - cstark27 (@ Cstark_27) 11 de agosto de 2021

Normalmente, as informações de pré-lançamento do Pixel vazam mais rápido do que um aquário quebrado, mas este ano, foi o Google que assumiu o controle total das informações e imagens de marketing do Pixel 6 e Pixel 6 Pro cuidadosamente selecionadas. Será que o Pixel Fold será o choque para o mundo da tecnologia?

Confira toda a nossa cobertura do Pixel 6 e Pixel 6 Pro aqui .

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 13 Agosto 2021