A dica do Google Pixel 6 revela que o sistema da câmera pode apresentar um sensor de 50 MP feito pela Samsung

(Pocket-lint) - Uma desmontagem do aplicativo Câmera do Google deu a entender que o Pixel 6 contará com um sensor de 50 megapixels desenvolvido pela Samsung.

Junto com o Android 12 Beta 4, o aplicativo Câmera do Google também foi aprimorado para a versão 8.3.252, que revelou alguns detalhes potencialmente sísmicos sobre o sistema de câmera do próximo smartphone .

Conforme detalhado por um conhecido modder da Câmera do Google no Twitter, e mostrado abaixo, uma linha de código no aplicativo se refere a P21 (abreviação do Google para a série Pixel 6) e GN1. Este último é o número do modelo, acredita-se, para o sensor de câmera ISOCELL GN1 revelado pela Samsung no ano passado.

Se o link-up no código realmente se refere ao que aparece, isso representaria um grande salto em frente tanto em pixels quanto no tamanho do sensor do Sony IMX363 que apareceu no Pixel 5.

Não apenas o sensor da Samsung é três vezes maior, medindo 12,21 mm, mas a densidade de 50 MP também ultrapassa de longe a combinação de 12,2 MP e 16 MP da câmera traseira do ano passado.

O sensor Samsung só até agora foi usado em dispositivos da Vivo, Tecno e Meizu, e o processamento de imagens com tecnologia de IA do Google supera em muito o que essas empresas demonstraram ser capazes, por isso é difícil saber quão grande salto isso representaria para a gama de pixels.

No papel, porém, o hardware de sensor mais poderoso - que é conhecido por produzir autofoco mais rápido e melhor fotografia em pouca luz - combinado com as proezas da câmera do Google parece ser uma combinação letal.

Como sabemos, este sensor de câmera Samsung pode não ser a única coisa que o Google vai tomar emprestado da gigante coreana da tecnologia para seu novo carro-chefe. Na semana passada, rumores sugeriram que o Google Tensor é uma variação do Samsung Exynos.

Fique ligado para mais informações conforme nos aproximamos do lançamento completo do Pixel 6.

