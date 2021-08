Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode estar a meros dias ou semanas de lançar oficialmente o Android 12, sua próxima grande atualização para o sistema operacional móvel Android.

A empresa lançou o quarto beta do Android 12 . Ele não possui novos recursos importantes, mas atingiu a estabilidade da plataforma, o que é uma etapa importante que sugere que o desenvolvimento do sistema operacional está quase concluído. O Google disse em março que esperava atingir a estabilidade da plataforma em agosto, e que o último beta público seria lançado em agosto. Some tudo e um lançamento oficial do Android 12 pode acontecer este mês ou talvez em breve.

Também não podemos esquecer que, embora o Google recentemente tenha oferecido os primeiros detalhes oficiais sobre o Pixel 6 , a empresa também está se preparando para lançar o Pixel 5a neste verão. Vazamentos sugerem que o telefone será um Pixel 4a 5G renovado, e Jon Prosser, da Front Page Tech , acredita que o Google lançará o dispositivo econômico em 26 de agosto de 2021 por US $ 450. O próprio Google disse que o Pixel 5a "estará disponível ainda este ano nos Estados Unidos e no Japão".

Honestamente, faria sentido para o Google alinhar um lançamento de hardware com o lançamento oficial do Android 12 neste verão. Mas só o tempo dirá.

Para obter mais informações sobre a próxima atualização de software, consulte nosso guia aqui . Também temos rumores sobre o Pixel 5a aqui e o Pixel 6 aqui.