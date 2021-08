Preço do Google Pixel 5a, data de lançamento e vazamento de especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou recentemente alguns detalhes sobre o Pixel 6 e Pixel 6 Pro que devem ser lançados ainda este ano, embora não tenha oferecido mais detalhes sobre o Pixel 5a , que também foi confirmado como chegando.

O Pixel 5a está sendo lançado apenas nos EUA e no Japão - conforme revelado anteriormente pelo próprio Google - embora um vazamento recente nos tenha dado uma indicação de quando ele será lançado, quanto custará e algumas das especificações que oferecerá.

De acordo com Jon Prosser - que tem um histórico razoável, embora tenha sido um dos primeiros a revelar o redesenho do Pixel 6 - o Pixel 5a será lançado em 26 de agosto e os dos EUA e Japão só poderão comprar os dispositivo de alcance online ou no Google Stores. É alegado que o Pixel 5a terá a câmera do Pixel 5 e custará US $ 450 nos EUA.

Outras especificações listadas por Prosser incluem uma tela de 6,4 polegadas com taxa de atualização forçada de 90 Hz, Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB de RAM e sem carregamento sem fio . Diz-se que oferece resistência IPX7 à água e à poeira , um fone de ouvido e uma bateria de 4650mAh.

Por enquanto, nada é oficial, embora o Google tenha dito anteriormente que o Pixel 5a seria "anunciado de acordo com a data em que o telefone da série A do ano passado foi lançado". O Pixel 4a foi lançado em agosto de 2020, então 26 de agosto de 2021 para o Pixel 5a é certamente plausível. Você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 5a em nosso artigo separado.