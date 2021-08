O que é Google Tensor e quais dispositivos ele fornece energia?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google recentemente confirmou o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , e se concentrou no novo sistema em um chip (SoC) dentro dos próximos telefones. Chamado de Tensor SoC, tem o nome de Tensor Processing Units (TPU) que o Google usa em seus data centers. Aqui está o que você precisa saber sobre o Tensor.

Tensor é o SoC interno do Google. Não é um único processador. Anteriormente, o Google dependia de processadores Qualcomm, assim como a maioria dos outros dispositivos Android nos Estados Unidos. Globalmente, no entanto, há mais variação, com Samsung, MediaTek e Huawei produzindo chips para telefones Android.

Lembre-se de que a Apple tem seu próprio silício interno, a linha de chips da Série A. Isso não significa que o Tensor e o Série A da Apple sejam equivalentes - o Tensor é um sistema em um chip que usa uma combinação de componentes que o Google projetou ou licenciou. Talvez seja por isso que o Google está gastando tanto tempo martelando as vantagens da inteligência artificial e do aprendizado de máquina do Tensor, em vez de discutir detalhes sobre CPU, GPU e RAM.

Esses componentes afetam a velocidade de um telefone, a duração da bateria, a conectividade do celular, etc. Existem também coprocessadores que realizam tarefas dedicadas, como processamento de imagem ou segurança. O Google tem experiência nessas áreas: o Pixel Visual Core e o chip Titan M, respectivamente, ambos apareceram em telefones anteriores. E não se esqueça que o Google também fabrica unidades de processamento de tensores para seus servidores há anos.

Mas o Google Tensor marca a primeira vez que o Google apresenta uma TPU móvel especificamente para um telefone.

O Google já está fornecendo demonstrações para a imprensa do que a nova TPU dentro do Tensor pode fazer no Pixel 6. Por exemplo, ele usa aprendizado de máquina para melhorar as fotos. Em uma demonstração, o Google teria mostrado uma foto borrada de uma criança, mas depois de examinar o TPU do Tensor, o rosto da criança parecia mais nítido. Em outra demonstração, o recurso de legenda automática no dispositivo do Pixel traduziu o idioma de forma rápida e precisa em um vídeo em reprodução do francês para o inglês em tempo real.

Além da TPU, o Pixel 6 vem com uma nova versão do chip de segurança Titan M do Google. Na postagem do blog anunciando o Pixel 6, o Google afirmou, “com o novo núcleo de segurança da Tensor e Titan M2, o Pixel 6 terá mais camadas de segurança de hardware em qualquer telefone”.

Já se passaram cinco anos desde que o Google começou a fazer telefones Pixel, mas ainda é perguntado se leva a sério o hardware. O Google disse que começou a trabalhar no silicone Tensor há quatro anos (na época em que anunciou que queria comprar a divisão de hardware de telefone da HTC ). Suspeitamos que, com todos os principais concorrentes do Google ganhando experiência fazendo seu próprio silício interno, o Google queria provar que a linha Pixel não é apenas um projeto de hobby para ela.

Mas o Google também falou muito sobre como as limitações da computação o inspiraram a fazer o Tensor. "Começamos a construir uma plataforma de tecnologia desenvolvida para dispositivos móveis que nos permitiu trazer nossa IA e aprendizado de máquina (ML) mais inovadores para nossos usuários do Pixel", disse o Google em uma postagem de blog anunciando o Pixel 6. "Decidimos fazer o nosso próprio Sistema em um chip ... O Tensor foi desenvolvido para a forma como as pessoas usam seus telefones hoje e como as pessoas os usarão no futuro ".

A empresa explicou que, cada vez mais, mais recursos de smartphones são alimentados por IA e ML. O Tensor não só desbloqueará recursos de computação para essas tarefas, mas também pode ajudar a fornecer experiências novas e específicas para usuários do Pixel, seja um sistema de câmera renovado ou reconhecimento de voz.

O destaque do Tensor é que ele pode processar os modelos de IA e ML mais poderosos do Google diretamente no # Pixel6 .



Você verá uma experiência transformada para a câmera, reconhecimento de voz e muitos outros recursos do Pixel 6.



(6/13) - Feito pelo Google (@madebygoogle) 2 de agosto de 2021

O Tensor parece ter sido projetado pelo Google. Mas ainda não se sabe se o próprio Google está fabricando todos os componentes internos - como CPU, GPU e modem 5G - ou se os está licenciando de terceiros. Até agora, o Google disse que é responsável pela TPU móvel para operações de IA e o chip Titan M2 para segurança.

O Google não só não compartilhou quem projetou a CPU e GPU do Tensor, mas também não compartilha benchmarks de desempenho. Esses detalhes podem vir mais tarde.

Estou muito animado para compartilhar nosso novo chip Google Tensor personalizado, que está sendo desenvolvido há 4 anos (para escala)! O Tensor se baseia em nossas 2 décadas de experiência em computação e é nossa maior inovação em Pixel até hoje. Estará no Pixel 6 + Pixel 6 Pro no outono. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy - Sundar Pichai (@sundarpichai) 2 de agosto de 2021

Neste outono, provavelmente em outubro, o Google lançará dois novos smartphones Pixel: Pixel 6 e 6 Pro . Eles serão telefones premium com tecnologia Tensor. Eles também serão os primeiros dispositivos a serem lançados com o SoC interno do Google. Estamos assumindo que mais dispositivos do Google receberão Tensor, ou versões dele, no futuro.

