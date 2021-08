O Google confirma o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, com tecnologia do Google Tensor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google fez o movimento incomum de confirmar uma carga de detalhes sobre seus próximos smartphones, o Google Pixel 6 e o Pixel 6 Pro .

Compartilhando imagens do dispositivo, o Google agora confirmou que o design é como anteriormente vazado, com uma barra de câmera em toda a parte traseira do telefone.

Tanto o Pixel 6 quanto o Pro terão esse design, mas o Pixel 6 Pro tem mais espaço acima da barra traseira da câmera.

As câmeras foram atualizadas, com o Google dizendo que o novo sistema de câmeras é muito grande para caber em um pequeno quadrado como os dispositivos anteriores, daí a mudança para algo mais substancial.

O Pro possui três câmeras, com uma lente telefoto ótica 4x.

Existem três combinações de cores para cada um dos modelos, com o Pro recebendo uma moldura de "alumínio polido leve" e o 6 obtendo um acabamento fosco. Também podemos ver em uma das imagens do Pixel 6 Pro que ele tem bordas curvas para a tela.

Parece um repensar completo sobre o que o Pixel está tentando ser - e um grande passo para longe do design bastante discreto do Pixel 5 .

O telefone naturalmente terá Android 12 e Material You, enquanto muitas das experiências se apoiarão nas proezas em evolução do Google com aprendizado de máquina - ele gerará comandos de voz, tradução, ditado e legenda - o que nos levará para o próximo passo.

Grande parte deste anúncio não é sobre os telefones, é sobre outra coisa - o Google Tensor. Há muito que há rumores de que o Google está trabalhando em seu próprio silício - codinome Whitechapel - e agora temos a confirmação e ele se chama Tensor.

Não foi dito muito sobre o Tensor até agora, mas o Google diz que pensou no design a partir da perspectiva do usuário, para garantir que todos os aplicativos de inteligência artificial e aprendizado de máquina pudessem ser executados nele - da fotografia computacional à tradução em tempo real.

A segurança também está no centro do Tensor com um novo núcleo de segurança e Titan M2, que o Google afirma que fará com que o Pixel 6 tenha "o maior número de camadas de segurança em qualquer telefone".

O Google diz que o Tensor está em desenvolvimento há 4 anos.

"Esta é a maior inovação em Pixel que fizemos até agora, projetada em colaboração com nossas equipes de IA e Android para oferecer a melhor experiência na interseção de hardware, software e IA nos próximos anos", disse Sundar Pichai CEO do Google .

Por enquanto, tudo isso é apenas uma provocação, para garantir que você não se distraia muito com o grande anúncio da Samsung em meados de agosto ou com o lançamento de um novo iPhone em setembro , com o Google prometendo que tudo será revelado no final do ano .

Normalmente, os pixels são anunciados em outubro e é quando esperamos obter todos os detalhes sobre o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro.