(Pocket-lint) - O Google anunciou planos para encerrar o login e o suporte de serviço para dispositivos com Android 2.3.7 ou posterior.

Qualquer telefone ou tablet Android rodando o software, que é a versão final do Gingerbread, não permitirá que os usuários acessem suas contas a partir de 27 de setembro, destacou o Google em seu blog de suporte .

"Como parte de nossos esforços contínuos para manter nossos usuários seguros, o Google não permitirá mais login em dispositivos Android que executam o Android 2.3.7 ou inferior a partir de 27 de setembro de 2021", disse a empresa.

"Se você entrar em seu dispositivo depois de 27 de setembro, poderá obter erros de nome de usuário ou senha ao tentar usar os produtos e serviços do Google, como Gmail, YouTube e Maps."

Naturalmente, esse desenvolvimento é uma preocupação apenas para quem tem um dispositivo Android extremamente antigo - afinal, a versão 2.3.7 foi lançada há quase 10 anos.

No entanto, dados os estimados três bilhões de dispositivos Android ativos no mundo, e o fato de que muitas pessoas gostam de segurar e usar dispositivos antigos de vez em quando, isso ainda pode forçar um pequeno tremor.

Para quem planeja usar o aparelho após o prazo, o Google indica que alguns serviços estarão disponíveis para uso no navegador. E, claro, qualquer coisa a partir do Android 3.0 em diante ainda será capaz de fazer login em contas do Google, portanto, vale a pena verificar se o seu dispositivo antigo tem a capacidade de dar o salto.

Resumindo, esta é uma mudança inevitável e necessária do Google. Esses dispositivos teriam parado de receber novas atualizações de software há algum tempo, e a quantidade de usuários provavelmente torna a manutenção uma tarefa infrutífera.

No entanto, pense nos dispositivos HTC ThunderBolt e Samsung Galaxy S que ainda existem por aí.