Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google deve anunciar seus smartphones Pixel 6 e Pixel 6 Pro um pouco mais tarde neste ano, e o último boato nos deu mais algumas informações sobre a câmera do Pixel 6 Pro.

Foi afirmado - através de vários rumores e renderizações - que o Pixel 6 oferecerá uma câmera traseira dupla, enquanto o Pixel 6 Pro terá uma câmera traseira tripla, com a terceira lente do Pro sendo uma teleobjetiva.

O relatório mais recente, que vem do XDA Developers , reivindicou o terceiro beta do Android 12 que foi lançado para telefones Pixel com uma atualização para o aplicativo Câmera do Google e o APK mostra evidências de que esta lente telefoto pode oferecer zoom de 5X.

Explorando o APK, o site encontrou referências à câmera "ultra tele", e detalhes para sugerir a opção de zoom 5X estarão disponíveis no visor.

Os desenvolvedores do XDA apontaram que uma imagem estática de um vídeo compartilhado pelo Google em sua conferência de desenvolvedores de I / O também sugeria um zoom de 5X, com os detalhes encontrados no APK, portanto, oferecendo mais evidências para isso.

Relatórios anteriores disseram que o Google Pixel 6 terá uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, enquanto o Pixel 6 Pro terá as mesmas lentes principal e ultra grande angular, com a adição de uma câmera de 48 lente telefoto megapixel.

Por enquanto, nada está confirmado, mas você pode acompanhar todos os rumores do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro em nossos recursos separados. Também temos um recurso que compara as especificações dos dois dispositivos entre si.

