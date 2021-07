Google Pixel 5a chega ao FCC, lançamento iminente?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em todas as contas, o próximo Pixel acessível do Google está prestes a ser lançado. Três variantes do Pixel 5a apareceram na FCC, o que sugere fortemente que não demorará muito para que ele seja lançado no mercado.

As listagens da FCC revelam três números de modelo separados para o telefone: G4S1M, GR0M2 e G1F8F. Na realidade, quando lançado, você não notará nenhuma diferença física real entre eles.

É provável que eles apresentem diferentes recursos de celular para atender a diferentes operadoras e redes. O G1F8F habilitará diferentes bandas LTE e desabilitará o CDMA, por exemplo. Pelo menos, de acordo com as descobertas de @ Cstark_27 no Twitter.

Outros detalhes coletados da lista do FCC não nos fornecem muito com o que trabalhar. Ele confirma que o telefone terá 802.11ac WiFi, Bluetooth LE e NFC (tudo o que você esperaria em um telefone moderno).

Ele também terá suporte para sub-6 5G e uma porta de fone de ouvido de 3,5 mm. Além disso, há pouco a ganhar lendo todas as entradas do Pixel 5a no banco de dados do FCC.

De acordo com os vazamentos, o 5a será muito parecido com o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G e será construído em policarbonato. Esperamos um sensor físico de impressão digital na parte traseira, uma câmera perfurada na frente (cortada em uma tela OLED de 6,2 polegadas) e um sistema de duas câmeras na parte traseira.

Originalmente, o lançamento era esperado em junho, mas o lançamento foi adiado. O Google confirmou que o telefone existe e que será (pelo menos) lançado nos Estados Unidos e Japão.

Outros detalhes são apenas especulação por enquanto, mas com a chegada de evidências reais da FCC, não deve demorar muito até que tudo isso seja confirmado (ou negado).