Especificações do Google Pixel 6 e 6 Pro reveladas em novo vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Google Pixel 6 e 6 Pro devem aparecer dentro de alguns meses, mas já sabemos como eles devem se parecer e o último vazamento revela algumas das especificações ausentes também.

Jon Prosser da FrontPageTech - que tem um histórico tão grande - apresentou os designs do Pixel 6 e Pixel 6 Pro há algum tempo, e agora ele está de volta com um relatório que afirma preencher alguns dos detalhes que ainda não foram divulgados .

De acordo com as informações - que dizem ser de "uma fonte muito confiável" - tanto o Pixel 6 quanto o Pixel 6 Pro serão executados no chip personalizado do próprio Google, codinome Whitechapel, e terão Wi-Fi 6, suporte 5G e execução no Android 12.

O relatório afirma que o Pixel 6 terá uma tela AMOLED de 6,4 polegadas, 8 GB de RAM, 128 GB ou 256 GB de armazenamento e uma bateria de 4614 mAh. Diz-se que tem uma câmera traseira dupla composta por um sensor de 50 megapixels e um sensor ultra grande angular de 12 megapixels, junto com uma câmera frontal de 8 megapixels.

O Pixel 6 Pro, por sua vez, tem um display OLED de plástico de 6,71 polegadas, 12 GB de RAM, 128 GB, 256 GB e opções de armazenamento de 512 GB e uma bateria de 5000mAh. A tripla câmera traseira é composta por lentes panorâmicas de 50 megapixels, teleobjetivas de 48 megapixels e lentes ultra-amplas de 12 megapixels, enquanto a frontal tem 12 megapixels.

O relatório também afirma que o Pixel 6 e 6 Pro terá cinco anos de atualizações de software. Por enquanto, nada está oficialmente confirmado, mas você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 6 e do Pixel 6 Pro em nossos recursos separados. Também temos um recurso que compara os dois .