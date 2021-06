Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No fim de semana, a Bloomberg afirmou que a Apple está explorando modelos maiores de iPad. Enterrado no final desse relatório está uma pequena pepita sobre o próximo smartphone Pixel do Google.

O Pixel 5a, pensado para ser um telefone de gama média , deve ser lançado em agosto. Lembre-se de que o Google já havia confirmado que o Pixel 5a está em desenvolvimento e será lançado "de acordo com quando o telefone da série A do ano passado foi lançado". Dados dois telefones Pixel da série A lançados em 2020, presumiu-se que o Pixel 5a o faria chegam em agosto, após o Pixel 4a , ou em outubro, após o Pixel 4a 5 G. A Bloomberg , é claro, revelou que uma estreia no verão está a caminho.

O repórter Mark Gurman compartilhou que o Pixel 5a deve ser anunciado em agosto de 2021 e lançado no mesmo mês. No entanto, ele só será lançado nos EUA e no Japão, o que significa que o Reino Unido não está definido para obter o Pixel acessível mais recente. Não está claro se a versão limitada do telefone será temporária ou permanente.

Com base em vazamentos, parece que o Pixel 5a terá um design muito semelhante ao Pixel 4a 5G e Pixel 5. Ele oferece um corpo de policarbonato, com uma caixa de câmera quadrada no canto superior esquerdo, muito parecido com o Pixel 4a 5G. O Pixel 5 tem corpo de alumínio escovado, mas com revestimento fosco.

Veja nosso resumo de boatos sobre o Pixel 5a aqui.

