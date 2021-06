Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve vários vazamentos em torno do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro nas últimas semanas, mas o último boato sugere que a empresa também está trabalhando em um suporte de carregamento do Pixel de segunda geração.

O Pixel Stand original foi lançado em 2018, oferecendo carregamento sem fio de 10 W para o Pixel 3 e 3 XL . Desde o lançamento, o Google adicionou vários recursos ao Pixel Stand, como acesso ao menu de controles de dispositivo do Android 11 para controle do smarthome e o recurso Google Clock. No entanto, parece que o modelo de segunda geração poderia expandir os fetaures oferecidos.

De acordo com 9to5Google , que identificou o carregador sem fio Made by Google no código Android 12 Beta 2, o sucessor do Pixel Stand poderia ter ventoinhas de refrigeração a bordo para dissipar melhor o calor no telefone e no próprio carregador. O carregador Warp da OnePlus tem ventoinhas a bordo e oferece carregamento sem fio de 50W, mas não há nenhuma indicação no código que sugira qual saída o Pixel Stand poderia oferecer.

No entanto, o relatório do 9to5Google menciona diferentes perfis para o estande, que especificam o número de ventiladores e a velocidade com que funcionam, dependendo de vários fatores. Por exemplo, quando você diz "Ei Google", os fãs se acalmam para que seu telefone possa ouvir o que você diz e afirmam que o mesmo acontece com a maioria dos aplicativos que usam seu microfone.

Também é dito que há um modo silencioso extra para quando seu telefone está definido para o modo de hora de dormir, e você poderá alternar manualmente entre os modos Auto, Silencioso e Power Boost, com este último vendo os ventiladores girarem muito mais rápido.

Não há nada a sugerir quando o Pixel Stand de segunda geração pode aparecer, mas não seria surpreendente vê-lo ser lançado como um acessório junto com os dispositivos Pixel 6 ainda este ano.

Escrito por Britta O'Boyle.