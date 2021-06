Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente lançamento de recursos do Google para o proprietário de Pixel apresenta algumas novas adições divertidas e úteis e continua a tradição da empresa de descartar funções extras com o passar do tempo. Alguns dos quais foram comentados no I / O recentemente .

No anúncio apelidado de Summertime fun, o Google anunciou que a capacidade da câmera fotográfica de noite estrelada está recebendo uma função adicional.

Ao configurar seu Pixel em um tripé, mude para o modo Noite e deixe-o capturar a noite estrelada. Ele não apenas tirará uma foto das estrelas, mas usará vários clipes para criar uma espécie de vídeo.

O Google não está chamando de vídeo, mas sim de foto em movimento, já que não está gravando vídeo. O efeito são as estrelas se movendo no céu. Está disponível no Pixel 4 e em Pixels mais recentes a partir de agora.

Como junho é o mês do Orgulho, o Google também está se juntando à celebração ao adicionar três novos papéis de parede coloridos com o tema do Orgulho no app de papéis de parede de estoque. Eles foram projetados exclusivamente para a Pixel por Ashton Attz. Também há toques e notificações com o tema Orgulho desenvolvidos por criadores LGBTQ +.

Mais adiante, a queda de recursos anunciada em junho foram alguns novos recursos adicionais que - talvez - não sejam tão divertidos quanto os dois anteriores, mas farão mais diferença na maneira como você usa seu telefone Pixel.

O Gboard, por exemplo, está adquirindo habilidades mais inteligentes de copiar e colar. Por exemplo, se você copiar uma seleção de texto que inclui um número de telefone, e-mail ou URL, verá esses trechos no teclado acima da linha superior, prontos para serem colados diretamente no aplicativo em que você está digitando.

Outra adição é o Google Assistant ficar mais inteligente; agora você pode dizer "Ok Google, atender chamada" ou "Ok Google, rejeitar chamada" quando seu telefone não estiver perto de atender ou rejeitar uma chamada.

Depois, há as novas adições de privacidade e segurança. O Google Fotos agora tem o recurso de pasta bloqueada anunciado no Google I / O.

Isso permitirá que você salve fotos confidenciais ou privadas em uma pasta bloqueada à qual ninguém mais tem acesso. Eles são salvos no dispositivo, não são compartilhados, e você pode até mesmo salvar o aplicativo da câmera diretamente nele.

Além disso, o Google está lançando alguns recursos existentes em novos territórios. A função de detecção de acidentes de carro do Pixel está sendo lançada na Espanha, Irlanda e Cingapura, enquanto o recurso Call Screen está sendo lançado no Japão.

Para obter todos esses novos recursos, basta verificar se há atualizações de software em seu Pixel e você deve encontrá-los incluídos no download.

