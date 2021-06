Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está supostamente trabalhando com o Google para fornecer seu vidro ultrafino (UTG) para o próximo telefone dobrável Pixel.

Junto com o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro radicalmente reprojetados, o Google está trabalhando em seu próprio smartphone dobrável. Há relativamente poucos detalhes sobre o dispositivo ainda, mas notícias da Coréia afirmam que o braço da tela da Samsung está trabalhando com a empresa norte-americana.

Isso não é surpresa. O Samsung Display não funciona apenas com muitos outros fabricantes, as duas empresas são parceiras no novo projeto Wear OS.

Talvez o mais surpreendente seja que a Samsung está disposta a expandir o alcance de sua tecnologia de vidro ultrafino, além de seus próprios telefones dobráveis - como o Samsung Galaxy Z Fold 2 e o futuro Fold 3 .

As telas dobráveis UTG são mais fortes e têm uma sensação melhor em comparação com a camada de plástico usada nos dispositivos dobráveis anteriores. O Google claramente gosta um pouco dessa ação.

O ET News da Coreia também afirma que o Google Pixel dobrável utilizará a tecnologia de tela AMOLED da Samsung. O painel e o vidro serão fornecidos juntos.

Não há informações sobre uma janela ou cronograma de lançamento para o suposto telefone, mas dizem que a tecnologia UTG começará a ser fornecida a terceiros ainda este ano.

Apple M1 iMac analisado, aquisição da Amazon MGM e muito mais - Pocket-lint Podcast 105 Por Rik Henderson · 3 Junho 2021

Escrito por Rik Henderson.