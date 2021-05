Mais detalhes de câmeras do Google Pixel 6 e 6 Pro vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve uma série de rumores em torno do Google Pixel 6 e 6 Pro nos últimos dois meses, incluindo renderizações completas de seus designs. O último vazamento oferece mais algumas informações sobre suas câmeras.

De acordo com o vazador @FrontTron ( via mysmartprice ), os dispositivos Pixel 6 virão com um modo de câmera estável semelhante a um gimbal e grandes melhorias no vídeo.

O vazador também afirmou no Twitter que os dispositivos ostentariam uma unidade de processamento neural (NPU) personalizada do Google e um processador de sinal de imagem (ISP) que seria melhor do que o Pixel 5 , e haveria um sensor Samsung maior a bordo.

Rumores anteriores afirmavam que o Pixel 6 teria uma câmera dupla e o Pixel 6 Pro ofereceria uma câmera traseira tripla. É dito que ambos teriam um sensor principal de 50 megapixels e um sensor ultra grande angular, enquanto o Pixel 6 Pro adicionaria uma teleobjetiva periscópica de 8 megapixels com zoom 5x à mistura. Não está claro a qual dos sensores o sensor maior da Samsung se refere.

O artigo MySmartPrice também menciona que o Pixel 6 terá uma tela de 120 Hz e uma bateria de 5000mAh. O Pixel 6 Pro, por sua vez, também deve vir com uma tela de 120 Hz , embora a bateria ainda não tenha sido mencionada.

O Google deve anunciar o Pixel 6 e 6 Pro em outubro, então ainda há muito tempo para mais rumores e relatórios virem à tona. Você pode ler o que foi reivindicado até agora para o Pixel 6 em nosso recurso de arredondamento . Também temos uma rodada para o Pixel 6 Pro .

Escrito por Britta O'Boyle.