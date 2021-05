Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em três smartphones com lançamento previsto para a segunda metade do ano, incluindo o Pixel 6, o Pixel 6 Pro e o Pixel 5a 5G.

Já vimos algumas renderizações bastante substanciais do Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e o próprio Google confirmou a existência do Pixel 5a 5G , mas um vazamento recente nos deu mais alguns detalhes sobre os dispositivos.

Leaker Max Weinbach - que tem um histórico decente - afirmou em um podcast ( via GSM Arena ) que o sistema em chip Whitechapel no qual o Google estaria trabalhando oferecerá desempenho bruto em algum lugar entre o Qualcomm Snapdragon 888 e o Snapdragon 865 .

Também foi dito que a parte especial do chip é a Unidade de Processamento Neural e o Processador de Sinal de Imagem interno, ambos usados para melhorar as imagens da câmera Pixel.

Aparentemente, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro terão um sensor principal de 50 megapixels, que será emparelhado com uma lente ultra grande angular e, no caso do modelo Pro, uma lente telefoto 5x adicional de 8 megapixels também.

Outros detalhes revelados por Weinbach dizem que o modelo laranja do Pixel 6 - que as renderizações vazadas mostram - será mais do lado pêssego do que rosa, enquanto um modelo verde, prata e preto também está nos cartões.

É afirmado que o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro serão lançados junto com o Pixel 5a 5G e o Google Watch em outubro. Weinbach disse que o Pixel 5a 5G será mais caro do que o Pixel 4a e não haverá carregamento sem fio .

Escrito por Britta O'Boyle.