Data de lançamento, rumores, recursos e especificações do Google Pixel 6 Pro

(Pocket-lint) - Os rumores sobre os próximos telefones do Google realmente ganharam força nos últimos meses. A empresa estaria trabalhando no Google Pixel 5a 5G , que já se confirmou, assim como no Pixel 6 e no Pixel 6 Pro.

Você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 5a 5G em nosso recurso separado e também temos um recurso para o Pixel 6 , mas aqui estamos nos concentrando no Pixel 6 Pro.

Outubro de 2021

Preço provável principal

O Google normalmente revela seu dispositivo Pixel na segunda metade do ano, normalmente em outubro. Durante sua I / O Developer Conference , o Google disse "queda" para a revelação em Pixels, então nós escreveríamos em outubro para este ano também, por enquanto.

Em termos de preço, o Pixel 3 e 3 XL e o Pixel 4 e 4 XL estavam todos na mesma faixa de preço dos smartphones principais. O Pixel 5 , por sua vez, era voltado para a faixa intermediária em termos de preço.

Atualmente não está claro o que o Google fará em termos de preço este ano, embora não seja surpreendente ver o Pixel 6 com o mesmo preço do Pixel 5 e o Pixel 6 Pro mais caro.

Caixa de câmera horizontal proeminente

Câmera tripla

Punch hole câmera frontal

Opções de cores ousadas

Vários renderizadores apareceram online do Google Pixel 6 Pro, todos mostrando uma grande diferença em relação aos dispositivos Pixel anteriores. Parece que seguirá um design semelhante ao Pixel 6, mas possui três lentes na parte traseira em comparação com duas.

Parece haver uma câmera frontal centralizada na parte superior da tela, e a tela é levemente curvada nas bordas e apresenta um sensor de impressão digital sob a tela .

@OnLeaks x Digit.in

Na parte traseira, parece que haverá uma grande e estreita caixa protuberante para a câmera que ocupa a largura do telefone, separando duas cores. Também parece que o Google está optando por opções de cores brilhantes e ousadas, que podem ser vistas no software Android 12 mais recente.

Alguns rumores sugeriam uma câmera frontal com tela, mas não achamos que isso vá acontecer com o modelo deste ano.

Tela de 6,67 polegadas

Tela curva

Quad HD +, 120 Hz?

Sensor de impressão digital sob o display

Segundo rumores, o Google Pixel 6 Pro terá uma tela de 6,67 polegadas, sendo um pouco maior que a tela do Pixel 5. Ele também é maior que o Pixel 4 XL, que tinha uma tela de 6,3 polegadas.

Esperávamos ver uma resolução Quad HD + no Pixel 6 Pro, bem como uma taxa de atualização de 120 Hz , permitindo-lhe competir com modelos como o Samsung Galaxy S21 e S21 + e o OnePlus 9 Pro , embora nada seja confirmado como ainda.

Como mencionado acima, um sensor de impressão digital sob a tela é reivindicado para o Pixel 6 Pro e é reivindicado que a tela será ligeiramente curvada nas bordas.

Chip próprio do Google ou Qualcomm Snapdragon

Tecnologia UWB

Conectividade 5G

Alegou-se que o Google está trabalhando em seu próprio sistema no chip, conhecido internamente como Whitechapel. Aparentemente, a empresa está trabalhando com a Samsung no chip e ele oferecerá um desempenho semelhante ao Snapdragon 700 da série da Qualcomm.

Não está claro se o chip irá para o Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ou se o modelo Pro pode retornar ao hardware Snapdragon da Qualcomm, que atualmente seria o 888.

Atualmente não há rumores em torno da capacidade da bateria, RAM ou opções de armazenamento, embora seja esperado que o Pixel 6 Pro seja um dispositivo 5G com tecnologia de banda ultra-larga .

Câmera tripla

Câmera frontal 4K?

Visão Noturna

Com base nas renderizações, o Pixel 6 Pro terá uma câmera traseira tripla. Ainda não foram revelados detalhes sobre a composição das câmeras, mas pode ser que o modelo Pro acrescente uma teleobjetiva periscópica às lentes principal e ultra grande angular do Pixel 5.

Outros rumores sugerem que a câmera frontal pode desligar a gravação de vídeo 4K e é provável que continuemos a ver recursos como Visão noturna .

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Pixel 6 até agora.

O serial leaker OnLeaks compartilhou algumas renderizações do Pixel 6 Pro, seguindo as renderizações publicadas por Jon Prosser. Eles mostram um design semelhante, mas oferecem mais alguns detalhes, incluindo o tamanho das telas do 6 Pro e mais alguns ângulos.

Detalhes sobre dispositivos não lançados foram descobertos no Android 12 Beta.

O Google anunciou o Android 12 durante sua conferência de desenvolvedores de I / O, revelando uma grande reformulação. A empresa também referiu "queda" para o lançamento do Pixels, bem como sugeriu que veríamos UWB em um futuro aparelho Pixel.

Jon Prosser publicou algumas renderizações do Pixel 6 e Pixel 6 Pro, em colaboração com @RendersbyIan. De acordo com Prosser, as renderizações foram criadas com base em fotografias reais do produto real, não em esquemas.

Outras evidências sugerem que o Google está trabalhando em um chip Whitechapel personalizado que irá para o Pixel 6.

Mishaal Rahman, da XDA, compartilhou no Twitter que o Google está testando o suporte UWB em um dispositivo com o codinome Raven, que pode ser o Pixel 6.

9to5Google relatou que o Google estava experimentando colocar a tecnologia UWB em seu hardware Android, especulando que isso seria encontrado nos telefones Pixel 6.

9to5Google afirmou que o Google está desenvolvendo dois telefones com um processador "GS101" baseado em Arm, codinome "Whitechapel".

Os desenvolvedores da XDA relataram que o Google está trabalhando no novo silício GS101 para seus telefones 2021 Pixel. Ele dizia: "O SoC contará com uma configuração de 3 clusters com uma TPU (Unidade de Processamento de Tensor). O Google também se refere aos seus próximos dispositivos Pixel como" telefones equipados com destreza ", que acreditamos se referir a eles terem um chip de segurança Titan M integrado (codinome Citadel). "

Os desenvolvedores do XDA relataram encontrar evidências no código do Android 12 que sugerem que o Pixel 6 pode vir com um leitor de impressão digital sob a tela.

O 9to5Google explorou uma atualização do aplicativo de câmera do Google Pixel que sugere que o Pixel 6 poderia adotar uma câmera perfurada centralizada e oferecer suporte à gravação de vídeo 4K.

Mishaal Rahman, do desenvolvedor do XDA, tuitou alguns recursos que encontrou no código do desenvolvedor do Android 12, sugerindo que as alterações da interface do usuário tornam-no mais amigável com uma mão e houve algumas conversas sobre o suporte ao scanner de impressão digital sob exibição ao lado do reconhecimento facial.

Agora que o embargo foi levantado, aqui está meu tópico em execução de alterações que encontrei no Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 de fevereiro de 2021

Uma patente para um futuro telefone Pixel foi identificada pela Patently Apple sem nenhuma câmera frontal visível.

Escrito por Britta O'Boyle.