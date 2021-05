O Google Pixel 6 dá a sua vez em um vazamento de design impressionante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 6 e o Google Pixel 6 Pro têm as línguas balançando, aumentando a temperatura com uma série ou renderizações de alto perfil. Agora vamos dar uma boa olhada no Pixel 6 de uma fonte confiável, Steve Hemmerstoffer.

Tendo sido revelado originalmente por Jon Prosser, o ace leaker - também conhecido como @OnLeaks - agora compartilhou imagens adicionais do Pixel 6, para acompanhar aquelas previamente lançadas para o Pixel 6 Pro.

Trabalhando com 91mobiles, agora temos uma boa visão detalhada do telefone menor do par, que diz ter uma tela plana de 6,4 polegadas, em vez da tela curva de 6,67 polegadas do Pixel 6 Pro.

Não sabemos se a moldura ao redor do será tão larga na pele quanto aparece nessas renderizações, mas isso certamente dá ao Pro uma aparência mais aprimorada.

O telefone mede 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, com a ponte da câmera traseira que aumenta para 11,8 mm.

Duas câmeras são esperadas na parte traseira deste modelo, perdendo a telefoto periscópio que é esperado no 6 Pro. Rumores dizem que pode haver uma mudança para um sensor principal de 50 megapixels nesta câmera, talvez marcando a saída do sensor de 12 megapixels que tem sido usado por várias gerações.

Esperamos cores fortes para os novos modelos Pixel e essas cores podem ser refletidas no Android 12 com o qual o telefone deve ser lançado.

Também há um boato de que o Google está desenvolvendo seu próprio hardware, com um chip de codinome Whitechapel potencialmente localizado no coração deste telefone.

Há muito que não sabemos sobre este dispositivo que está por vir, mas se esses designs forem levados ao telefone final, haverá muito com que nos animar. Acesse o link da fonte para dar uma olhada no vídeo 360 para uma visão mais detalhada.

Escrito por Chris Hall.