O design radical do Google Pixel 6 Pro renderizado mais uma vez

(Pocket-lint) - Em um caso clássico de superioridade, um notório vazador produziu suas próprias imagens do próximo Pixel 6 para corrigir as de outro notório vazador.

Descrito como uma representação "mais precisa", Steve Hemmerstoffer - também conhecido como @OnLeaks - nos deu uma boa visão detalhada do Pixel 6, ao mesmo tempo em que expôs alguns dos detalhes físicos deste telefone.

Parabéns a @jon_prosser, que deu uma boa olhada no # Pixel6Pro .



Dito isso, sua representação não é tão perfeita ...



Assim, estou de volta para fornecer uma visão mais precisa deste dispositivo + tamanho da tela + dimensões + vídeo 360 °, em nome de @digitindia https://t.co/SjL80zE2Ys pic.twitter.com/vF2lVyJKBN - Steve H.McFly (@OnLeaks) 20 de maio de 2021

Os fãs têm razão de estar entusiasmados: isso parece uma grande mudança para a família de dispositivos do Google e um sério ataque ao segmento principal.

O Google brincou com o design em relação aos pixels anteriores, o detalhe mais notável sendo o laranja brilhante Pixel 4 XL . A laranja está de volta ao menu, usada como cor neste novo design marcante.

A parte traseira do telefone corresponde aos vazamentos originais do Pixel 6 que vimos de Jon Prosser recentemente , com a câmera cobrindo a parte traseira, dando muito mais espaço para as lentes.

Não podemos ter certeza de que o carregamento da câmera é conforme descrito: @OnLeaks geralmente é muito bom com o design físico de um telefone, mas alguns dos detalhes, como lentes, texturas de superfície e assim por diante, nem sempre podem ser confiáveis .

Mas isso podia ver um arranjo de três câmeras no Pixel 6 Pro, com uma teleobjetiva de periscópio unindo as câmeras principal e ultra-ampla.

Ainda assim, este é um olhar impressionante para o futuro dispositivo, novamente afirmando que haverá um Pixel 6 e um Pixel 6 Pro, enquanto afirma que o Pixel 6 Pro terá uma tela de 6,67 polegadas com bordas curvas e uma câmera central.

Não há scanner físico de impressão digital nessas imagens, portanto, pensa-se que ela está se movendo para a tela. Diz-se que os alto-falantes estéreo também estão no lugar.

Vimos vários vazamentos sobre este telefone no passado e temos certeza de que veremos muito mais no futuro - o Google geralmente é muito bom em confirmar alguns dos detalhes por si só.

Não esperamos o lançamento até outubro de 2021, após o lançamento do Android 12 , mas esperamos que este telefone seja uma vitrine para a nova linguagem de design do Android 12. Certamente deixou muitas pessoas empolgadas - e com rumores de que o Google poderia estar usando seu próprio hardware Whitechapel, ele tem a sensação de um dispositivo inovador agora.

