Números de modelo do Pixel 6 descobertos no Android 12 Beta

(Pocket-lint) - O Google lançou o Android 12 Beta 1 enquanto ele inicia o caminho para a próxima geração de software móvel. Anunciado no Google I / O 2021 , o software está disponível para uma variedade de telefones Pixel, bem como para dispositivos de parceiros selecionados.

Enquanto os primeiros lançamentos são projetados para feedback e desenvolvimento - além de permitir que os fãs vejam o que está por vir - cada um desses lançamentos está sujeito a um exame forense para ver o que mais está escondido no software.

A boa notícia é que o Android 12 Beta parece lançar uma seleção de números de modelo para futuros dispositivos Pixel.

Embora isso não nos dê muito para ficar animado, o fato de que o suposto Pixel dobrável tem um número de modelo pode ser considerado um sinal positivo por muitas pessoas e é certamente útil para alinhar relatórios que surgem relacionados a modelos específicos.

No entanto, às vezes é o caso de haver codinomes ou números de modelo usados que nunca resultam em um dispositivo que chega ao mercado.

Conforme detalhado pelo 9to5Google, aqui estão os dispositivos com codinomes e números de modelo:

Pixel 5a 5G: Barbet G4S1M

Pixel 6: Oriole GR1YH

Pixel 6: Raven GF5KQ

Pixel dobrável: passaporte GPQ72

Rumores anteriores sugeriram que veremos duas versões do Pixel 6 - o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro , então ter dois números de modelo aparecendo aqui não é nenhuma surpresa.

Em outro lugar, durante a apresentação do Google I / O, houve muitas referências ao "outono de 2021", que é quando esperamos que o Android 12 chegue ao final e quando esperamos ver o lançamento do Pixel 6, provavelmente no primeiras semanas de outubro.

Escrito por Chris Hall.