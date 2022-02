Quando meu telefone receberá o Android 12?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou formalmente que o Android 12 é final, foi enviado para o AOSP e as atualizações começaram.

O Google passou por um extenso programa beta para o Android 12, permitindo que os usuários o instalem e testem alguns dos novos recursos, além de dar aos fabricantes a chance de começar a atualizar as funções.

Você pode ver o que está chegando no Android 12 aqui.

Estaremos rastreando atualizações em todo o universo Android, ao longo de uma linha de tempo muito variada que será executada durante a maior parte do próximo ano.

O Android 12 chegará primeiro aos dispositivos Pixel com o lançamento a partir de 19 de outubro, após o lançamento do Pixel 6 .

Os seguintes dispositivos agora terão a atualização do Android 12:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 5

O Pixel 6 foi lançado com o Android 12 pronto para uso.

O Android 12 foi finalizado em 4 de outubro de 2021, quando outros fabricantes podem começar a trabalhar nele.

Vários outros dispositivos Android tiveram acesso ao Android 12 Beta e provavelmente serão alguns dos primeiros dispositivos a atualizar para o Android 12 também.

A maioria dos fabricantes não anunciará cronogramas de atualização até o lançamento do Android 12 e esperamos que esses anúncios aconteçam em um futuro muito próximo. Os dispositivos abaixo foram confirmados para atualização ou faziam parte do Android 12 beta.

A Asus fazia parte da versão beta do Android 12 e, em 27 de maio de 2021, disse que: "os próximos modelos Zenfone também estarão na lista de prioridades para a atualização do Android 12. Mais informações serão anunciadas posteriormente". A data posterior chegou, com vários modelos recebendo uma linha do tempo para atualização:

Zenfone 8 - 29 de dezembro de 2021

Zenfone 8 Flip - 29 de dezembro de 2021

Zenfone 7 - H1 2022

Zenfone 7 Pro - H1 2022

Telefone ROG 5/5s - 1º trimestre de 2022

Telefone ROG 3 - H1 2022

A Nokia foi incluída no Android 12 Beta e viu o X20 como o primeiro modelo que passará para o Android 12.

Nokia X20 - 14 de dezembro de 2021

Nokia X10 - 24 de dezembro de 2021

Nokia G50 - 11 de janeiro de 2022

A Nokia tem uma promessa de 2 ou 3 anos nas atualizações do Android, então há uma grande lista de telefones que devem receber a atualização, incluindo:

Nokia XR20

Nokia G10

Nokia G20

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 3.4

Nokia 2.4

Nokia T20

O OnePlus fazia parte do Beta, embora a experiência fosse essencialmente a mesma do Oppo, com ColorOS. Também vimos o OnePlus mencionado no roteiro de atualização da T-Mobile . O OnePlus lançou o OxygenOS 12 para o OnePlus 9 em 7 de dezembro, mas depois o retirou, porque não estava pronto e estava cheio de bugs.

OnePlus 9 - 21 de janeiro de 2022

OnePlus 9 Pro - 21 de janeiro de 2022

OnePlus 8

OnePlus 8T+

OnePlus 7TPro

OnePlus Nord N200

OnePlus 9RT - março/abril de 2022

A Oppo lançará o Android 12 com ColorOS 12 e anunciou uma linha do tempo. Isso é para o beta, no entanto, não se surpreenda se isso escorregar um pouco. Podemos obter uma linha do tempo final no futuro, mas talvez não.

Encontre o X3 Pro 5G - dezembro de 2021

Find X2 Pro - 20 de dezembro de 2021

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition - 20 de dezembro de 2021

Localizar X2 - 20 de dezembro de 2021

Reno6 Pro 5G - 22 de dezembro de 2021

Reno6 Pro 50 Diwall Edition - 22 de dezembro de 2021

Reno6 5G - 28 de dezembro de 2021

Reno6 - 26 de janeiro de 2022

Reno5 - 26 de janeiro de 2022

Reno5 Marvel Edition - 26 de janeiro de 2022

Reno6 Z 5G - 18 de janeiro de 2022

Reno5 Pro 5G - 29 de dezembro de 2021

Reno5 Pro - 18 de janeiro de 2022

F19 Pro+ - 17 de janeiro de 2022

A74 5G - 18 de janeiro de 2022

A75 5G

A73 5G - 20 de janeiro de 2022

Encontre X3 Lite 5G - H1 2022

Encontre o X3 Neo 5G - 17 de janeiro de 2022

Encontrar X2 Neo - H1 2022

Encontrar X2 Lite - H1 2022

Reno 10x Zoom - H1 2022

Reno5 5G - 17 de janeiro de 2022

Reno5 F - 22 de fevereiro de 2022

Reno5 Lite - março de 2022

Reno5 Z 5G - 18 de janeiro de 2022

Reno4 Pro 5G - março de 2022

Reno4 5G - H1 2022

Reno4 F - 22 de fevereiro de 2022

Reno4 Lite - março de 2022

Reno4 Z 5G - março de 2022

Reno4 Pro - 28 de fevereiro de 2022

Reno4 - 28 de fevereiro de 2022

Edição Reno4 Mo Salah - H1 2022

Reno3 Pro 5G - H1 2022

Reno3 Pro - H1 2022

Reno3 - H1 2022

Reno5 A - H1 2022

F19 Pro - 22 de fevereiro de 2022

F17 Pro - 22 de fevereiro de 2022

A93 - março de 2022

A94 5G - H1 2022

A94 - março de 2022

A95 - H1 2022

A54 5G - H1 2022

A53s 5G - março de 2022

F17 - H2 2022

F19s - H2 2022

F19 - H2 2022

A74 - H2 2022

A75 - H2 2022

A53 - H2 2022

A53s - H2 2022

A16s - H2 2022

A Realme lançará o Android 12 como parte da atualização do RealMe UI 3.0 e há muitos dispositivos que se qualificam para isso. Aqui está o roteiro descrevendo quando podemos esperar atualizações.

Realme GT - 23 de dezembro de 2021

Realme GT Master Edition - dezembro de 2021

Realme GT Neo 2 5G - dezembro de 2021

Realme X7 Max - dezembro de 2021

Realme 8 Pro - dezembro de 2021

Realme X7 Pro - 1º trimestre de 2022

Realme X50 Pro 5G - primeiro trimestre de 2022

Realme 8 4G - 1º trimestre de 2022

Realme 8i - 1º trimestre de 2022

Realme 7 Pro - 1º trimestre de 2022

Realme Narzo 50A - 1º trimestre de 2022

Realme Narzo 30 - 1º trimestre de 2022

Realme C25 - 1º trimestre de 2022

Realme C25s - 1º trimestre de 2022

Realme X7 - segundo trimestre de 2022

Realme X3 - segundo trimestre de 2022

Realme X3 Superzoom - segundo trimestre de 2022

Realme 8 5G - segundo trimestre de 2022

Realme 8s - segundo trimestre de 2022

Realme 7 5G - segundo trimestre de 2022

Realme Narzo 30 Pro 5G - segundo trimestre de 2022

Realme Narzo 30 5G - segundo trimestre de 2022

A Samsung fez um esforço inicial para a glória do Android 12, confirmando uma linha completa de modelos na lista de atualizações para o One UI 4, que incluirá o Android 12. O Galaxy S21 agora está recebendo essa atualização - outros dispositivos estão confirmados e temos datas aproximadas - mas podem mudar.

Galaxy S21 - 15 de novembro de 2021

Galaxy S21+ - 15 de novembro de 2021

Galaxy S21 Ultra - 15 de novembro de 2021

Galaxy S20 - 28 de dezembro de 2021

Galaxy S20+ - 28 de dezembro de 2021

Galaxy S20 Ultra - 28 de dezembro de 2021

Galaxy S20 FE - 28 de dezembro de 2021

Galaxy Note 20 - 29 de dezembro de 2021

Galaxy Note 20 Ultra - 29 de dezembro de 2021

Galaxy S10 - 30 de dezembro de 2021

Galaxy S10e - 30 de dezembro de 2021

Galaxy S10+ - 30 de dezembro de 2021

Galaxy S10 5G - 30 de dezembro de 2021

Galaxy Note 10 - 30 de dezembro de 2021

Galaxy Note 10+ - 30 de dezembro de 2021

Galaxy Note 10 Lite - 5 de janeiro de 2021

Galaxy Fold - 30 de dezembro de 2021

Galaxy Z Fold 3 - 17 de dezembro de 2021

Galaxy Z Flip 3 - 17 de dezembro de 2021

Galaxy Z Fold 2 - 29 de dezembro de 2021

Galaxy Z Flip - 29 de dezembro de 2021

Galaxy Z Flip 5G - 29 de dezembro de 2021

Galaxy A82 5G - 11 de janeiro de 2022

Galaxy A72 - 5 de janeiro de 2022

Galaxy A71 5G - abril de 2022

Galaxy A52 - 16 de janeiro de 2022

Galaxy A52 5G - fevereiro de 2022

Galaxy A52s 5G - 13 de janeiro de 2022

Galaxy A51 5G - abril de 2022

Galaxy A51 - abril de 2022

Galaxy A42 5G - maio de 2022

Galaxy A32 5G - maio de 2022

Galaxy Tab S7+ - 29 de dezembro de 2021

Galaxy Tab S7 - 29 de dezembro de 2021

Galaxy Tab S7 FE - março de 2022

Galaxy Tab S6 Lite - abril de 2022

Galaxy Tab S6 - maio de 2022

A Sharp confirmou que faz parte da versão beta, mas os dispositivos incluídos não foram revelados.

A Sony começou a enviar atualizações para os dispositivos.

Xperia 1 III - 7 de janeiro de 2022

Xperia 5 III - 7 de janeiro de 2022

Xperia 10III

Xperia 1 II

Xperia 10II

Xperia 5II

Xperia Pro

Xperia Pro-I

A Tecno estará oferecendo acesso beta em um de seus dispositivos.

Tecno Camon 17

A TCL está permitindo o acesso ao Android 12 Beta.

TCL 20 Pro 5G

A Vivo confirmou um cronograma de atualização para os modelos na Europa, que começará no final de janeiro e será concluído em abril de 2022. Todos os modelos vendidos na Europa serão atualizados para o Android 12, mas a Vivo diz que esse cronograma se aplica apenas a dispositivos de não -canais do operador. Os comprados de operadoras terão um ciclo de atualização diferente.

Vivo X60 Pro - Janeiro de 2022

Vivo V21 5G - Janeiro de 2022

Vivo Y21

Vivo Y72 5G

Vivo Y52 5G

A Xiaomi estava no Android 12 beta com dispositivos Xiaomi 11, mas há uma gama completa que esperamos obter a atualização do Android 12. Uma lista compilada pela Xiaomiui faz sugestões educadas, embora esta não seja uma lista oficial da Xiaomi.

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mi 11 - 16 de fevereiro de 2022

Xiaomi Mi 11Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite - 16 de fevereiro de 2022

Xiaomi Mi 11X/11X Pro

Xiaomi 11T / 11T Pro - 19 de fevereiro de 2022

Xiaomi 11i/Hyper Speed (Índia)

Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G / NE - 18 de fevereiro de 2022

Xiaomi Mi10

Xiaomi Mi 10Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T/10T Pro

Xiaomi Mi10

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro/5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G / Lite 5G Zoom

Xiaomi Mi Mix Dobrável

Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi Note 11

Redmi Note 11Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 10 Pro 5G - 12 de fevereiro de 2022

Redmi Note 10 Max

Redmi Note 10 / 10T / 10s / 10 JE

Redmi Note 9 Pro 5G China

Redmi Note 8 (2021) - 12 de fevereiro de 2022

Jogos Redmi K40

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K40/Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K30 5G/5G Racing / K30i 5G

Redmi 10

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO M3 Pro 5G

POCO F3 / GT

POCO F2 Pro

A ZTE oferecerá o Android 12 Beta.

ZTE Axon 30 Ultra 5G (somente China)

Escrito por Chris Hall.