O Android 12 vem com um grande redesenho e melhorias de privacidade

(Pocket-lint) - A revisão mais drástica da interface do usuário do Google desde 2014 foi revelada. A mudança radical no design do Android 12 não é mais apenas matéria de rumores.

Como vazamentos anteriores sugeriram, há uma grande mudança na forma como os widgets são apresentados e personalizados. Mas mais do que isso, toda a interface de cada menu, camada e aplicativo de estoque foi redesenhada.

O Google disse que - além de repensar as cores, formas, luz e movimento - ele incorporou recursos para dar a você mais transparência sobre quais aplicativos estão acessando quais bits dos dados do telefone. Também lhe dará mais controle sobre a quantidade de dados compartilhada.

O Android 12 permitirá que os usuários personalizem praticamente todos os elementos da interface do usuário. O Google chama isso de Material Você.

Você pode escolher paletas de cores; selecionar cores de fundo, acentos e ajustar o traço e a espessura e o contraste do texto. Além do mais, ele se aplica não apenas à interface do usuário do telefone, mas também a todos os aplicativos de estoque do Google.

Um recurso permite que você crie automaticamente um tema personalizado baseado puramente nas cores principais do papel de parede da tela inicial.

A aba suspensa de configurações rápidas foi completamente redesenhada para incluir botões e controles mais úteis para itens como o Google Pay e os controles de casa também.

Para manter suas informações seguras, há um novo painel de privacidade. Ele relata sobre todos os aplicativos em seu telefone, dando-lhe acesso fácil para ver quais aplicativos acessaram quais permissões.

Para sua localização - quando um aplicativo solicita acesso - você pode até optar por compartilhar apenas uma localização aproximada, em vez de uma localização precisa.

Na aba suspensa, há até controles para desligar o microfone e a câmera, de forma que nenhum app possa acessá-los enquanto estiverem bloqueados.

Não, não a música de Jack Johnson. A mais recente visão do Android do Google fará com que ele funcione melhor com outros dispositivos com tecnologia do Google. Seja seu Chromebook ou aparelho Android TV .

Você já pode fazer login em seu Chromebook usando seu telefone e ler mensagens na tela de seu laptop, mas com a atualização mais recente, você ainda poderá acessar as fotos recentes tiradas em seu telefone.

Quanto à sua TV, você poderá usar seu telefone como um controle remoto - semelhante ao recurso Remote do iPhone para Apple TV - onde você pode usar sua tela sensível ao toque como um trackpad ou usar o teclado para digitar.

O Android 12 beta 1 estará disponível a partir de hoje para o público baixar e testar em seus dispositivos.

Você pode dar uma espiada nas mudanças no vídeo postado no canal oficial do Android abaixo:

Escrito por Cam Bunton.