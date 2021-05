Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após um vazamento inicial que sugeria que uma grande mudança de design estava chegando ao Android 12, um vazamento mais recente em profundidade mostra mais detalhes sobre a nova aparência.

Como foi sugerido anteriormente, os widgets no Android 12 terão uma nova aparência, com pequenos trechos de atualizações relevantes mostrados dentro deles.

Semelhante aos recentes vazamentos de hardware do Pixel 6 , o vazamento do Android 12 foi publicado pelo canal Front Page Tech de Jon Prosser no YouTube. Nele, vemos um vídeo promocional completo que supostamente veremos no Google I / O esta semana .

O vídeo mostra uma interface com novas animações fluidas integradas ao software, bem como uma nova abordagem de temas e cores. Como o vazamento do telefone, a interface do usuário do software parece muito inspirada nos anos 70 em sua escolha de tons de laranja e pastel.

Uma grande mudança é como as notificações parecem ter mudado na barra de notificação. Em vez de ter um cluster de ícones, há um relógio com um pequeno número que mostra quantas notificações você tem, que você pode puxar para baixo para revelar quais são.

Este pequeno indicador de notificação também está no canto superior da tela de bloqueio, onde um novo relógio maior está na frente e no centro.

Também devemos esperar um teclado redesenhado do Google, além da tão falada capacidade de uma mão que permite arrastar elementos da interface para baixo para fácil uso com uma mão.

Se o vazamento for preciso, esta pode ser a mudança de design mais radical do Google em vários anos e dará ao Android 12 uma nova aparência de que ele vem precisando há alguns anos.

Longe da aparência superficial, o Google também está reduzindo a segurança para o Android 12.

Felizmente, há muito pouco tempo para esperar até descobrirmos o quanto dele é genuíno. O Google sem dúvida nos dará um tour completo do software em sua palestra de abertura I / O amanhã.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 4 Maio 2021 · Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer

Escrito por Cam Bunton.