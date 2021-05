Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento de renderização significativo foi publicado mostrando como a linha de telefones Pixel 6 do Google poderia ser. E é seguro dizer que não se parecem em nada com os modelos que o Google lançou anteriormente .

As renderizações 3D mostram um dispositivo com bordas de metal arredondadas polidas e um esquema de cores inspirado nos anos 70. O grande ponto de discussão, no entanto, é provavelmente a corcunda da câmera.

Ao contrário da maioria dos outros fabricantes e - na verdade - ao contrário dos últimos Pixels , este tem uma protuberância significativa que se estende por toda a largura do telefone, tornando-o uma parte mais deliberada do design traseiro.

Isso significa que, em vez de ter algumas câmeras agrupadas em um quadrado, as câmeras são organizadas em uma linha. Especificamente, parece que o menor Pixel 6 tem duas câmeras, enquanto o maior, chamado Pixel 6 Pro, tem um sistema triplo.

A tela na frente parece ter engastes super finos que, mais uma vez, marca um afastamento significativo dos modelos anteriores do Pixel. Também é ligeiramente curvado nas bordas.

De frente, ele se parece muito com os telefones recentes da Samsung e ainda possui um sensor de impressão digital no display, em vez do sensor físico Pixel Imprint, que geralmente é colocado na parte de trás.

O telefone vazou no canal de Jon Prosser no YouTube - Front Page Tech - e foi criado em colaboração com @RendersbyIan . De acordo com Prosser, as renderizações foram criadas com base em fotografias reais do produto real, não em esquemas.

Até as cores são supostamente precisas. Então, isso significa que há um modelo branco e laranja, um modelo Pro laranja claro e um modelo champanhe / dourado. Prosser mencionou que poderia haver outras cores, mas essas são as únicas que ele viu.

Isso significa que, se a fonte for legítima e os dispositivos forem finais, isso é o mais próximo da coisa real que vamos chegar até o lançamento do telefone.

Não sabemos exatamente quando será, mas os principais lançamentos da linha Pixel geralmente ocorrem no final do ano, quando nos aproximamos da temporada de férias.

