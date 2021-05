Pixel 6 com chip personalizado Whitechapel?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Surgiram evidências que sugerem que o próximo carro-chefe do Google - o Pixel 6 - contará com o primeiro processador caseiro feito sob encomenda do Google.

Com o codinome Whitechapel - e também conhecido como GS101 - esse processador faria o Google tirar uma folha do livro da Apple, Samsung e Huawei, construindo telefones que rodam em um chipset não projetado e fabricado pela Qualcomm.

A evidência apareceu na forma de um URL para uma página da web reservada para engenheiros do Android e menciona especificamente o número do modelo GS101 e o codinome Whitechapel.

De acordo com o XDA Developers - o site que descobriu e relatou isso pela primeira vez - o URL foi compartilhado com o AOSP (Android Open Source Project) com uma equipe de engenheiros do Google tentando atualizar o aplicativo responsável pelos gestos do radar Soli no Pixel 4 .

Na mensagem específica em questão, o engenheiro se refere a um dispositivo chamado P21, que afirma ser o Pixel 6 ou outro dispositivo com lançamento previsto para este ano. (Não é o Pixel 5a, já que é alimentado por um chip Snapdragon).

Os detalhes do processador em si são desconhecidos atualmente, mas há rumores de que seu design o verá assumir uma configuração de três clusters que inclui uma Unidade de Processamento de Tensor para funções de aprendizado de máquina, bem como um chip de segurança integrado.

Se for lançado, será uma mudança significativa para o Google e Android em geral. O Snapdragon tem sido visto como o chipset padrão escolhido por quase todos os fabricantes, incluindo o Google, por muitos anos.

Com o Google optando por projetar seu próprio silício baseado em ARM e - presumivelmente - otimizar o software Android para aproveitar ao máximo as capacidades do chipset, isso certamente daria um motivo para os compradores optarem pela linha Pixel em vez de telefones baseados em Snapdragon de terceiros.

Isso - é claro - se a experiência melhorar significativamente. O tempo dirá se esse esforço do Whitechapel decolará.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Britta O'Boyle.