Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em alguns smartphones, incluindo o Pixel 5a 5G, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. Dois codinomes surgiram para os modelos do Pixel 6 - Oriole e Raven - com os números de modelo GR1YH e GF5KQ, respectivamente.

Existem muitos rumores em torno do Pixel 5a 5G, que cobrimos em um recurso separado , e também cobrimos o Pixel 6 Pro em um recurso separado, mas aqui estamos nos concentrando em tudo o que ouvimos até agora sobre o Pixel 6.

Outubro de 2021

De £ 599 / $ 699

O Google Pixel 6 não é esperado até a segunda metade de 2021. No momento, não há nenhuma sugestão da data de lançamento, mas os padrões de lançamento anteriores do Google sugerem que outubro de 2021 seria um bom mês para escrever agora. O Google disse "queda" várias vezes durante sua conferência de desenvolvedores de I / O, mas não ofereceu mais detalhes.

Em termos de preço, o Pixel 3 e o Pixel 4 ocupavam a ponta principal do mercado de smartphones, enquanto o preço do Pixel 5 o colocava na categoria intermediária.

No momento, não está claro se o Pixel 6 terá um aumento de preço de volta ao território principal, ou se o Google manterá o preço um pouco mais baixo. Se ele mantiver a mesma estimativa do Pixel 5 , poderemos ver os preços a partir de £ 599 / $ 699.

Para referência, esperamos que o Pixel 6 Pro seja o carro-chefe, então é provável que seja mais caro.

Câmera frontal embaixo da tela?

Mudar para design traseiro

Modelo Pro

Renders do Google Pixel 6 apareceram online, alegando ter sido projetados a partir de imagens do modelo real. Eles mostram um redesenho dramático em relação aos pixels anteriores, com uma grande caixa de câmera na parte traseira se espalhando por toda a largura do telefone, enquanto a frente do dispositivo tem uma câmera com orifício de perfuração centralizada, engastes muito finos e uma tela plana. Esses renderizadores foram suportados por outros renderizadores do padrão de outro vazador confiável.

Os renderizadores sugerem um sensor de impressão digital sob exibição - algo que é definitivamente plausível, visto que os scanners de impressão digital sob exibição já existem há um tempo e são em muitos dos concorrentes do Pixel . Seria uma mudança em relação ao sensor de impressão digital físico traseiro dos pixels anteriores, mas se a câmera abranger a parte de trás, seria um movimento óbvio.

Jon Prosser x RendersbyIan

Tem havido algumas conversas sobre uma câmera frontal sem tela, após um pedido de patente do Google, embora fiquemos surpresos em ver que este ano e as renderizações sugerem que não será algo que está acontecendo desta vez.

As renderizações mostram opções de cores brilhantes e ousadas para o Pixel 6 e 6 Pro, com laranja brilhante e laranja claro, então parece que o Google está indo para uma atualização total se as renderizações forem precisas. Estéticos de cores mais ousadas também parecem fazer parte do Android 12 , então tanto o hardware quanto o software podem estar puxando na mesma direção.

@OnLeaks x @91mobiles

Pixel 6: 6,4 polegadas, Full HD +

Leitor de impressão digital sob o display

Taxa de atualização de 120 Hz

O Pixel 5 tem uma tela de 6 polegadas, mas rumores sugerem que o Pixel 6 será um pouco maior, com 6,4 polegadas. Diz-se que é uma tela plana, em vez de curva como o Pixel 6 Pro é dito que virá.

Rumores também afirmam que ele terá uma resolução Full HD + com uma taxa de atualização de 120Hz. Suporte HDR também é esperado.

Chip próprio do Google

8 GB de RAM, armazenamento de 128/256 GB

Tecnologia UWB

Conectividade 5G

Rumores sugerem que o Google está trabalhando em seu próprio sistema no chip, chamado internamente de Whitechapel. É dito que a empresa poderia estar trabalhando com a Samsung no processador e que poderia oferecer um desempenho semelhante ao Qualcomm Snapdragon 700 series. Também há alegações de que terá um desempenho bruto equivalente ao entre o Snapdragon 865 e 888, embora tenha uma unidade de processamento neural e um processador de sinal de imagem dentro.

Claro, se este não for o caso, o Google provavelmente oferecerá um chipset Qualcomm Snapdragon sob o capô do Pixel 6. O chip sucessor do processador 765G do Pixel 5 é o Snapdragon 780G, mas no momento, nada está claro . Antes do Pixel 5, os dispositivos Pixel tinham o principal processador Qualcomm Snadragon, que atualmente é o 888.

Diz-se que há 8 GB de RAM e uma escolha de armazenamento de 128 GB ou 256 GB para o Pixel 6.

O Google confirmou que seu próximo recurso Digital Car Key usaria tecnologia de banda ultralarga , atualmente não oferecida em qualquer dispositivo Pixel - uma dica de que um futuro lançamento irá incluí-la.

Há rumores de que a capacidade da bateria é de 4614mAh.

Gravação de vídeo 4K de frente

Pixel 6: traseira dupla (50 MP + 12 MP)

Frente de 8 MP

Os telefones Google Pixel são elogiados por suas câmeras excelentes, por isso esperamos que o Pixel 6 continue nesse caminho. Ou pelo menos esperamos que sim.

Com base nos renders que vazaram, o Pixel 6 terá uma câmera dupla na parte traseira, enquanto o Pixel 6 Pro terá uma câmera traseira tripla, com o modelo Pro possivelmente adicionando uma teleobjetiva periscópio. Foi dito que poderia haver uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels.

Outros rumores relacionados a câmeras dizem que a câmera frontal de 8 megapixels sugerida pode suportar gravação de vídeo 4K e a gravação de vídeo em geral será melhorada em comparação com o Pixel 5. Também se fala de um sensor Samsung maior a bordo e um modo de câmera semelhante a um gimbal.

Caso contrário, não foi detalhado em vazamentos o que as câmeras traseiras dos dois telefones poderiam oferecer, mas recursos como Visão noturna são esperados no Pixel 6.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Pixel 6 até agora.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 9 Julho 2021

Jon Prosser publicou uma série de especificações ausentes para o Pixel 6 e Pixel 6 Pro, incluindo RAM, armazenamento e detalhes da bateria.

Leaker FrontTron afirmou no Twitter que o Pixel 6 e 6 Pro teria um modo de câmera estável semelhante ao gimbal, sensor Samsung maior e grandes melhorias na gravação de vídeo.

Coisas do Pixel 6



Gimbal como modo de câmera estável

Sensor Samsung maior, NPU e ISP personalizados do Google -> melhor do que o pixel 5

Grandes melhorias no vídeo - Tron (@FrontTron) 26 de maio de 2021

Max Weinbach afirmou em um podcast que o Whitechapel SoC oferecerá desempenho bruto entre o Qualcomm Snapdragon 865 e 888 e terá uma unidade de processamento neural e um processador de sinal de imagem dentro.

Ele também disse que o modelo laranja seria mais pêssego do que rosa e um modelo verde, preto e prata também estava sendo trabalhado.

O Leaker Steve Hemmerstoffer acompanhou suas renderizações do Pixel 6 Pro com algumas renderizações do Pixel 6, juntamente com algumas informações extras.

@OnLeaks x @91mobiles

O serial leaker OnLeaks compartilhou algumas renderizações do Pixel 6 Pro, seguindo as renderizações publicadas por Jon Prosser. Eles mostram um design semelhante, mas oferecem mais alguns detalhes, incluindo o tamanho das telas do 6 Pro e mais alguns ângulos.

@OnLeaks x Digit.in

Detalhes sobre dispositivos não lançados foram descobertos no Android 12 Beta.

O Google anunciou o Android 12 durante sua conferência de desenvolvedores de I / O, revelando uma grande reformulação. A empresa também referiu "queda" para o lançamento do Pixels, bem como sugeriu que veríamos UWB em um futuro aparelho Pixel.

Jon Prosser publicou algumas renderizações do Pixel 6 e Pixel 6 Pro, em colaboração com @RendersbyIan. De acordo com Prosser, as renderizações foram criadas com base em fotografias reais do produto real, não em esquemas.

Outras evidências sugerem que o Google está trabalhando em um chip Whitechapel personalizado que irá para o Pixel 6.

Mishaal Rahman, da XDA, compartilhou no Twitter que o Google está testando o suporte UWB em um dispositivo com o codinome Raven, que pode ser o Pixel 6.

9to5Google relatou que o Google estava experimentando colocar a tecnologia UWB em seu hardware Android, especulando que isso seria encontrado nos telefones Pixel 6.

9to5Google afirmou que o Google está desenvolvendo dois telefones com um processador "GS101" baseado em Arm, codinome "Whitechapel".

Os desenvolvedores da XDA relataram que o Google está trabalhando no novo silício GS101 para seus telefones 2021 Pixel. Ele dizia: "O SoC contará com uma configuração de 3 clusters com uma TPU (Unidade de Processamento de Tensor). O Google também se refere aos seus próximos dispositivos Pixel como" telefones equipados com destreza ", que acreditamos se referir a eles terem um chip de segurança Titan M integrado (codinome Citadel). "

Os desenvolvedores do XDA relataram evidências de manchas no código do Android 12 que sugerem que o Pixel 6 pode vir com um leitor de impressão digital sob a tela.

O 9to5Google explorou uma atualização do aplicativo de câmera do Google Pixel que sugere que o Pixel 6 poderia adotar uma câmera perfurada centralizada e oferecer suporte à gravação de vídeo 4K.

Mishaal Rahman, do desenvolvedor do XDA, tuitou alguns recursos que encontrou no código do desenvolvedor do Android 12, sugerindo que as alterações da interface do usuário tornam-no mais amigável com uma mão e houve algumas conversas sobre o suporte ao scanner de impressão digital sob exibição ao lado do reconhecimento facial.

Agora que o embargo foi levantado, aqui está meu tópico em execução de alterações que encontrei no Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 de fevereiro de 2021

Uma patente para um futuro telefone Pixel foi identificada pela Patently Apple sem nenhuma câmera frontal visível.