(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em alguns smartphones, incluindo o Pixel 5a 5G e o Pixel 6.

Existem muitos rumores em torno do Pixel 5a 5G, que cobrimos em um recurso separado , mas aqui estamos nos concentrando em tudo o que ouvimos até agora sobre o Pixel 6.

Outubro de 2021

A partir de £ 599 / $ 699

O Google Pixel 6 não é esperado até a segunda metade de 2021. No momento, não há rumores de datas de eventos, pois ainda é um pouco cedo, embora os padrões de lançamento anteriores do Google sugerissem que outubro de 2021 seria um bom mês para escrever por enquanto.

Em termos de preço, o Pixel 3 e o Pixel 4 ocupavam a ponta principal do mercado de smartphones, competindo com nomes como o iPhone da Apple e o Samsung Galaxy S. O preço do Pixel 5 o coloca na categoria intermediária.

No momento, não está claro se o Pixel 6 terá um aumento de preço de volta ao território principal, ou se o Google manterá o preço um pouco mais baixo. Se ele mantiver a mesma estimativa do Pixel 5 , poderemos ver os preços a partir de £ 599 / $ 699.

Câmera frontal embaixo da tela?

Mudar para design traseiro

Modelo XL também?

No momento, não existem muitos rumores relacionados ao design do Pixel 6.

Fala-se de uma câmera frontal sem tela, após um pedido de patente do Google, embora fiquemos surpresos em ver isso este ano. Se não aparecer, é provável que haja uma câmera frontal perfurada.

Também se fala de um sensor de impressão digital sob a tela , o que mudaria o design da parte traseira em comparação com os dispositivos Pixel anteriores que apresentam um sensor de impressão digital circular físico. Isso também é plausível como sub-visualização scanners de impressões digitais foram em torno de um tempo e agora estão em muitos dos concorrente da Pixel s .

Esperávamos que o Google mantivesse nomes de cores como Just Black e Clearly White e esperávamos que a caixa quadrada da câmera permanecesse, embora não haja nada a dizer que não poderia mudar.

Em termos de tamanho, houve algumas sugestões de que um Pixel 6 XL poderia aparecer depois que um modo de uma mão apareceu em algum código de software Android 12. O Pixel 5 veio em apenas uma opção de tamanho, depois que os modelos anteriores ofereciam dois, mas no momento não está claro se o Pixel 6 voltará para dois.

6 polegadas, Full HD +

Leitor de impressão digital sob display

Taxa de atualização de 120 Hz

O Pixel 5 tem uma tela de 6 polegadas com resolução Full HD + e densidade de pixels de 432ppi. Ele tem suporte para HDR e oferece uma taxa de atualização de 90Hz.

Esperamos que o Pixel 6 ofereça algo semelhante, a menos que haja um Pixel 6 XL, caso em que o Pixel 5 provavelmente ficará entre o Pixel 6 e o Pixel 6 XL.

Gostaríamos de ver uma taxa de atualização de 120 Hz , mas a Apple também não jogou o jogo dos números nesta área, embora haja rumores de que seus modelos do iPhone 13 Pro percam esse caminho. Uma tela plana é provável e, como mencionado, os rumores sugerem que pode ter um scanner sob a tela.

Chip próprio do Google

Tecnologia UWB

Conectividade 5G

Rumores sugerem que o Google está trabalhando em seu próprio sistema no chip, chamado internamente de Whitechapel. É dito que a empresa poderia estar trabalhando com a Samsung no processador e que poderia oferecer um desempenho semelhante ao da série Qualcomm Snapdragon 7.

Claro, se este não for o caso, o Google provavelmente oferecerá um chipset Qualcomm Snapdragon sob o capô do Pixel 6. O chip sucessor do processador 765G do Pixel 5 é o Snapdragon 780G, mas no momento, nada está claro em rumores. Antes do Pixel 5, os dispositivos Pixel tinham o principal processador Qualcomm Snadragon, que atualmente é o 888.

Até agora, não há nenhuma palavra sobre a capacidade da bateria ou opções de RAM e armazenamento para o Pixel 6, embora haja rumores de que o Google está trabalhando na tecnologia Ultra Wide Band , que pode aparecer no Pixel 6.

Com o Pixel 5 sendo um aparelho 5G, esperamos que o Pixel 6 também ofereça conectividade 5G.

Gravação de vídeo 4K de frente

Traseira dupla?

Os telefones Google Pixel são elogiados por suas excelentes ofertas de câmeras, portanto, esperamos que o Pixel 6 continue nesse caminho. Ou pelo menos esperamos que sim.

Os únicos rumores relacionados às câmeras no momento é a alegação de que a câmera frontal poderia suportar gravação de vídeo 4K.

Caso contrário, não foi detalhado em vazamentos o que as câmeras traseiras poderiam oferecer, mas recursos como Visão noturna são esperados no Pixel 6. O Pixel 5 tem uma câmera traseira dupla, mas alguns ajustes são prováveis mesmo se o hardware permanecer praticamente o mesmo.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Pixel 6 até agora.

Mishaal Rahman, da XDA, compartilhou no Twitter que o Google está testando o suporte UWB em um dispositivo com o codinome Raven, que pode ser o Pixel 6.

9to5Google relatou que o Google estava experimentando colocar a tecnologia UWB em seu hardware Android, especulando que isso seria encontrado nos telefones Pixel 6.

9to5Google afirmou que o Google está desenvolvendo dois telefones com um processador "GS101" baseado em Arm, codinome "Whitechapel".

Os desenvolvedores da XDA relataram que o Google está trabalhando no novo silício GS101 para seus telefones 2021 Pixel. Ele dizia: "O SoC contará com uma configuração de 3 clusters com uma TPU (Unidade de Processamento de Tensor). O Google também se refere aos seus próximos dispositivos Pixel como" telefones equipados com destreza ", que acreditamos se referir a eles terem um chip de segurança Titan M integrado (codinome Citadel). "

Os desenvolvedores do XDA relataram evidências de manchas no código do Android 12 que sugerem que o Pixel 6 pode vir com um leitor de impressão digital sob a tela.

O 9to5Google explorou uma atualização do aplicativo de câmera do Google Pixel que sugere que o Pixel 6 poderia adotar uma câmera perfurada centralizada e oferecer suporte à gravação de vídeo 4K.

Mishaal Rahman, do desenvolvedor do XDA, tuitou alguns recursos que encontrou no código do desenvolvedor do Android 12, sugerindo que as alterações da interface do usuário tornam-no mais amigável com uma mão e houve algumas conversas sobre o suporte ao scanner de impressão digital sob exibição ao lado do reconhecimento facial.

Agora que o embargo foi levantado, aqui está meu tópico em execução de alterações que encontrei no Android 12 Developer Preview 1. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 de fevereiro de 2021

Uma patente para um futuro telefone Pixel foi identificada pela Patently Apple sem nenhuma câmera frontal visível.

