O Pixel 6 pode rivalizar com o iPhone 12 ao oferecer conectividade UWB

(Pocket-lint) - O Google está testando o suporte para conectividade de banda ultralarga (UWB), especificamente para hardware Android, como a série Pixel 6.

Mishaal Rahman, da XDA, compartilhou no Twitter que o Google está testando o suporte UWB em um dispositivo com o codinome Raven. Este dispositivo é considerado parte da família de telefones Pixel 6. Raven pode se juntar a outro dispositivo, de codinome Oriole, neste outono - ambos rodando o chip Whitechapel GS101 do Google .

Acabei de ser informado que o Google está testando o suporte para a API Ultra-wideband (UWB) do Android 12 no "raven", um dos codinomes que podem pertencer aos Pixels de próxima geração com GS101. - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 de abril de 2021

Corroborando o tweet de Rahman, o 9to5Google afirmou que é visto em documentação que mostra que o Google realmente tem trabalhado com hardware UWB, embora não tenha oferecido informações adicionais sobre como a família Pixel 6 usaria a conectividade UWB, já que o hardware Nest existente não oferece a tecnologia.

A banda ultralarga (UWB) apareceu no radar de eletrônicos de consumo em 2019, quando a Apple anunciou a inclusão do chip U1 no iPhone. Posteriormente, ele encontrou seu caminho em algumas outras áreas importantes da tecnologia, e esperamos ver muito mais do UWB nos próximos anos. Na verdade, suspeitamos que o UWB chegará a vários smartphones de primeira linha, além da série iPhone 11 e da série iPhone 12.

Um protocolo de comunicação sem fio de curto alcance, ele usa altas frequências que podem fornecer dados espaciais e direcionais. A vantagem que o UWB oferece em relação às tecnologias existentes é que ele é muito melhor em uma faixa com maior precisão, de modo que dois dispositivos UWB saberiam onde o outro está com muito mais precisão do que Bluetooth ou GPS. Confira nosso guia UWB aqui para saber mais sobre a tecnologia e os casos de uso atuais.

