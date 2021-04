O Google Guacamole pode mudar a forma como o "Ok Google" funciona

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google foi criado para facilitar a vida dos usuários do Android que desejam atender chamadas e interagir com seus dispositivos por voz.

Em vez de gritar "Ei Google" e depois um comando, os usuários logo poderão apenas dizer "pare" para interromper um alarme ou usar comandos simples de uma palavra para atender chamadas.

Com o codinome Guacamole, o recurso foi detectado nas versões do Google app por um tempo - desde a versão 12.8. O código encontrado no APK foi rastreado para descobrir o que ele faz. Agora, 9to5Google e outros pensam que foi projetado para simplificar algumas interações de voz.

A última menção ao Guacamole foi encontrada nas configurações do Google app, com uma listagem sob o codinome informando que ele existe para "fazer as coisas rapidamente". O Android Police descobriu que isso está relacionado a atalhos de voz: "Pule de dizer Ok Google para obter ajuda com tarefas rápidas", diz na página de configurações.

Há também um controle deslizante inativo atual próximo ao cabeçalho dos atalhos de voz, que também afirma "você deve ler go / assistant-guacamole antes de ativar". O link da web também está morto - ele visita uma página da web inexistente atual.

Acredita-se que o recurso possa ser revelado em forma de teste no Google I / O 2021 . A conferência de desenvolvedores apenas virtual começará em 18 de maio.

Escrito por Rik Henderson.