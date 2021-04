Amostra de imagem da câmera Pixel 5a vazada pelo Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google aparentemente revelou uma imagem tirada pela câmera não anunciada do Pixel 5a 5G em um post recente de blog, dando algumas indicações de suas capacidades quando ele for lançado.

A postagem do blog - que detalhava os avanços do bracketing HDR + no Pixel 5 e Pixel 4a - apresentava um link para uma galeria mostrando a tecnologia. Na galeria, há uma imagem tirada pelo que o painel de informações do Google Photo e os dados EXIF chamam de "Google Pixel 5a".

De acordo com o 9to5Google , a foto - que já foi removida - é datada de 1º de outubro de 2020 e diz-se que foi tirada com a lente ultra grande angular em f / 2.2. É de uma rua, com alguns pedestres na cena, e mostra uma sala de cinema, que dá a localização da foto como Taiwan. Para referência, Taiwan é onde o desenvolvimento dos telefones Pixel acontece.

A imagem não revela muito mais, embora haja outra imagem na galeria que não tem o nome do modelo do telefone. Presume-se que o Pixel 5a contará com a mesma câmera dupla do Pixel 5 e do Pixel 4a 5G, com recursos como HDR + com bracketing, visão noturna e modo retrato.

Outros rumores em torno do Pixel 5a sugerem que ele será semelhante ao Pixel 4a 5G com uma parte traseira de policarbonato e um sensor de impressão digital na parte traseira. Suas medidas alegadas o tornam um pouco mais alto, mais estreito e mais grosso do que o Pixel 4a 5G. Dizem que ele roda no mesmo chipset Qualcomm Snapdragon 765G, embora tenha sido sucedido pelo Snapdragon 780G, e sabemos que ele oferecerá conectividade 5G .

O Google já havia dito que o Pixel 5a 5G "estará disponível ainda este ano nos Estados Unidos e no Japão e anunciado de acordo com a data em que o telefone da série a do ano passado foi lançado". Você pode ler todos os rumores em torno do Pixel 5a em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.