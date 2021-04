Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google já confirmou a existência do Pixel 5a e deve anunciá-lo em algum momento nos próximos meses, possivelmente em seu evento de I / O virtual no próximo mês.

Sua existência como um produto futuro não está em dúvida, mas existem várias incógnitas sobre este próximo telefone do Google. Um novo trecho de informação foi revelado graças ao código no último Android Developer Preview.

Nele, o produto apresenta o mesmo processador Snapdragon 765G do Pixel 5 .

A informação foi encontrada no códigopelo 9to5Google , que revela o codinome do telefone Barbet junto com o código sm7250 que é o número da peça da plataforma Snapdragon 765G.

Dado que esta informação foi encontrada em código desenvolvido e divulgado pelo próprio Google, há poucas dúvidas de que este será - de fato - o processador dentro da versão mais acessível do Pixel 5.

Isso levanta a questão: o que tornará o telefone mais acessível?

A primeira resposta óbvia são os materiais de construção. O Pixel 5 tem uma parte traseira de metal revestida, enquanto o Pixel 4a é feito de plástico, então parece que o 5a também será feito de plástico.

Dada a insistência histórica do Google em usar ótimas câmeras primárias em toda a linha, seria surpreendente se ele também não tivesse a mesma câmera do Pixel 5. Do contrário, seria um downgrade do 4a.

Ainda assim, provavelmente não demorará muito até que saibamos todos os detalhes do próximo Pixel. O Google I / O 2021 começa em 18 de maio, o que significa que faltam apenas algumas semanas até que novos desenvolvimentos e produtos se tornem realidade.

Escrito por Cam Bunton.